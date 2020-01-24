「色彩魔術師」 KENZO創辦人染疫亡

高田賢三終年81歲

高田畢業於名人輩出的日本時裝殿堂「文化服裝學院」。其的服裝靈感源自和服等日本物事，以擅用華麗顏色與花紋，大膽、富生氣的版畫為特色，獲譽為「色彩的魔術師」。2004年雅典奧運的日本選手代表團制服，正是出自其手筆。

高田1939年2月生於兵庫縣姬路市，因閱覽過妹妹的時裝雜誌而喜歡上這門設計。1958年見文化服裝學院開始招收首批男生，便不顧父母反對，從神戶大學文學系退學，第二年入讀文化服裝學院設計科。與之同期畢業的，有創立NICOLE的松田光弘、Pink House的金子功等日本設計大師，獲合稱為「華麗的第九期生」。1965年他乘船經香港和孟買等地抵達法國，原擬只逗留半年，結果一待就是55年。

1970年，高田在巴黎創立品牌「KENZO」，產品包括香水、化妝品及時裝，其作品在巴黎時尚圈吹起一股新風潮，贏得高度評價，1984年獲法國政府藝術文化勳章，1999年獲日本政府紫綬褒章。1990年，他的愛侶逝世，生意伙伴又中了風，他於1993年把「KENZO」賣給LVMH，及於1999年退休。然而，他的創意驅使他繼續向前，不久就開拓自己的新品牌，繼續活躍於時裝與設計，今春還推出家具品牌「K三」，並撰有自傳《夢的回想錄》。

巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）哀悼說：「他為時尚提供了色彩和光亮」。

（日本時事新聞/法新社/紐約時報）

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