三管齊下重藥治療 專家揣測病情

「地塞米松」常用於重症者

特朗普的醫生沒公布特朗普肺部有否受損，只稱他身體各項功能「持續改善」，但團隊承認特朗普曾經高燒至39℃，並暗示血含氧量可能低至不足90%。更令人關注的是，特朗普相信是首名同時接受3種強效療法的新冠患者。他的治療清單包括5天療程的抗病毒藥瑞德西韋、實驗性多株抗體雞尾酒療法「REGN-COV2」、地塞米松和「法莫替丁」等。其中地塞米松專用於病情已一周但沒改善的重症患者。

紐約州醫療集團Northwell Health的主任醫生麥金尼（Thomas McGinn）指出，除非病情惡化，否則一般不會使用地塞米松，「他們突然出盡法寶。這令人懷疑，他（特朗普）是否病得較我們知道的更重？還是因他是總統，他們使用過激方法，甚至可能有害？」有醫生質疑，若病重至需要使用瑞德西韋和地塞米松，那病人不會住院3日就可出院。

多名醫生亦對混合多種藥物治療特朗普表示憂慮，因現時不清楚這些療法之間的相互作用，尤其對於特朗普這種高齡和超重的高風險者。深切治療科醫生卡普蘭（Lewis Kaplan）表示，這種未經測試的混合療法一般只是用於治療病重及留醫深切治療部患者的最後手段，不過，若以作為預防方法用於現任總統以減低病情加重的風險，也可被視為「合理」。

「V.I.P. 綜合症」主導治療

一些專家提出另一種可能性，就是特朗普正指導醫生團隊如何應對他的病情，他可能在未完全理解用藥風險下，要求落重藥。《紐約時報》稱這種現象為「V.I.P. 綜合症」，即醫護人員過於熱心或過分服從名人指示，而令他們得不到適當醫療照顧。

另外，《華爾街日報》引述知情人士報道，特朗普上周四接受快速測試後，已知道結果呈陽性，但他未有公布消息，當晚仍繼續出席《霍士新聞》節目訪問，稱要晚上或明天才知道結果。

（華盛頓郵報/紐約時報/華爾街日報）

（2020美國大選）