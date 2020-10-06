染疫特朗普「兜風晤擁躉」捱轟 就診醫院醫生斥危及他人 白宮稱安全

特朗普周日（4日）下午先在Twitter發表長1分13秒的影片。片中的特朗普和之前一天一樣，穿著西裝與襯衫，未有打領帶，但有別於坐着談話，特朗普今次全程站着。他先感謝醫療團隊的協助，並對連日來在院外揮舞旗幟的支持者表達感謝，還透露將給這些「偉大的愛國者一些驚喜」，「或許在你看到我時（指影片釋出時），我已經在那裏了」。談到確診的時候，他形容自己確診是「一趟很有趣的旅程」，令他學到了很多新冠病毒的知識，「我是真的去到學校學習，這是真正的學校，不是那種只叫大家看書的學校……我學到許多、也了解許多」。

稱入院「有趣旅程」學習很多

在影片公開後不久，在華特里德國家軍事醫學中心外守候的傳媒，隨即發現佩戴口罩的特朗普乘坐一輛黑色SUV離開醫院，在後座隔窗向外面的支持者揮手和豎拇指，支持者則在外面歡呼及揮動國旗。該車其後駛回醫院。除了特朗普的支持者，在場者包括5名屬於中國富商郭文貴和白宮前首席策略師班農6月成立的「新中國聯邦」（New Federal State of China）流亡華人成員，他們在場舉起反中共橫額。

違防疫指引 CNN：展強人形象

特朗普在隔離治療期間外出的做法被指違反疾病控制及預防中心（CDC）的指引，惹起美國輿論廣泛批評，認為此舉完全沒必要。根據CDC指引，新冠病毒確診者應留在家中，除非要前往接受治療，對醫護人員而言，只有在醫療上必須時才應運送確診或懷疑確診病人離開房間。美國CNN形容，特朗普的做法是要展示他的強人形象，但指此舉展示出這名總統的判斷有問題，也不介意危及下屬生命，並且顯示他表面聲稱學到很多新冠知識，但實際並不了解其嚴重性。

同車特工高危 同僚指當局罔顧安全

華特里德國家軍事醫學中心醫生菲利普斯（James Phillips）指出，總統專車不但防彈，還可防避化武襲擊，在車內傳播新冠病毒的風險很高，形容特朗普的做法不負責任。他說：「在這次毫無必要的總統車程中，車內每一個人現在都須要隔離14日。他們可能會病倒，可能會死。就只是為了政治劇，由特朗普主導的政治劇將他們的生命置於危險境地。這簡直荒謬。」哥倫比亞大學專家雷德勒納（Irwin Redlener）批評，特朗普和其隨員是國家的壞榜樣。《華盛頓郵報》報道，有部分特工從近月當局對待他們的做法上，相信白宮置他們的安危不顧，包括在特朗普競選活動執勤後，不再安排他們檢測。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）稱，特朗普的做法已獲醫療團隊確認安全，各人亦有足夠保護裝備。照片顯示，坐在前排的一名特工穿上了全套醫療袍、口罩和面罩，車內還有起碼多一名特工。

「白宮群組」添一人 女發言人中招

在特朗普確診後，白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）昨在Twitter宣布她也確診新冠病毒，令接近特朗普的確診者增至最少11人。

白宮爆疫亦可能波及傳媒。CNN上周五引述白宮記者協會報道，有3名白宮記者當天確診新冠病毒，部分記者打算自我隔離以策安全。

（路透社/CNN/紐約時報/衛報/華盛頓郵報/Daily Beast）

（2020美國大選）