智利警涉推示威少年下橋 警否認 政府令調查

今次示威距離智利修憲法公投不足一個月，約有2000人參與。當日警方以催淚氣體和水炮驅散聚集在「意大利廣場」（Plaza Italia）的示威者，其間有人拍攝到一名少年被警員追趕時，懷疑被警員從橋上推下，掉落距橋面大約3、4米的河牀。當時少年跑到橋面圍欄旁邊，背後的警員有伸手動作，其後少年倒豎葱式墮下，倒臥在馬普丘河（Mapocho River）淺水的混凝土河道上，臉部浸在水中失去知覺。該少年由其他示威者及義工救起，傷勢穩定後由消防人員送院。

倒豎葱式墮下 送院情况穩定

警方發言人蒙拉斯（Enrique Monras）就事件發表電視講話，無排除警員在事件中責任，但認為該名少年被捕時失去平衡而墮河。警方上周六亦在Twitter發布事發影片，否認少年遭警員抓腳拋下河或被水炮推下，指事件是不幸意外，批評有目擊者在社交網絡揑造事實。智利政府上周六則發聲明，表示已下令調查今次事件，涉事警員調查期間會停職，當局反對及譴責所有暴力行為，不論來自哪一方及有何動機。有民眾在剛過去的周末在網上呼籲發起更多示威。

智利去年10月開始就持續出現示威，抗議貧富懸殊與制度不公等問題，警方鎮壓示威手法受到國際譴責，今次事件亦將令智利警方就警暴問題面對新一輪壓力。智利檢察官表示，去年10月至今警方遏止抗議時涉及8575宗違反人權行為，但只有16名警員被革職。

（紐約時報/路透社/衛報/Euronews）