戰火擴散 阿塞拜疆第二大城被炸

亞美尼亞否認襲擊

阿塞拜疆昨稱，納卡地區以外的甘賈市遭亞美尼亞火箭、炮彈攻擊，致平民一死四傷。阿塞拜疆當局聲稱，連日來已奪回14個殖民區和一處高原重要戰略位置。

納卡地區的親亞美尼亞分離分子承認開火進攻甘賈，宣稱摧毁了該處一個空軍基地。不過亞美尼亞否認攻擊鄰國，反追究阿塞拜疆昨日再度炮轟納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert）。

連日戰事導致的死傷數字有不同說法。亞美尼亞當局上周六稱，再有51名戰鬥人員死亡，令雙方死亡人數超過240，包括30名平民。但納卡地區自治政府發言人同日在facebook上稱，情報數據顯示阿塞拜疆一方約有3000人在戰鬥中身亡。亞美尼亞國防部發言人則說，阿塞拜疆有2300人戰死。

（半島電視台/法新社/彭博社）