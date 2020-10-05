戰火擴散 阿塞拜疆第二大城被炸

【明報專訊】南高加索國家阿塞拜疆與亞美尼亞為主權有爭議的納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh；納卡地區），爆發近年最激烈軍事火已持續8天。戰事有擴散至區外迹象，阿塞拜疆昨稱其第二大城市甘賈（Ganja）遭受亞美尼亞轟炸，國防部長指摘對方「公然挑釁」，令兩國軍事衝突有擴大風險。
亞美尼亞否認襲擊
阿塞拜疆昨稱，納卡地區以外的甘賈市遭亞美尼亞火箭、炮彈攻擊，致平民一死四傷。阿塞拜疆當局聲稱，連日來已奪回14個殖民區和一處高原重要戰略位置。
納卡地區的親亞美尼亞分離分子承認開火進攻甘賈，宣稱摧毁了該處一個空軍基地。不過亞美尼亞否認攻擊鄰國，反追究阿塞拜疆昨日再度炮轟納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert）。
連日戰事導致的死傷數字有不同說法。亞美尼亞當局上周六稱，再有51名戰鬥人員死亡，令雙方死亡人數超過240，包括30名平民。但納卡地區自治政府發言人同日在facebook上稱，情報數據顯示阿塞拜疆一方約有3000人在戰鬥中身亡。亞美尼亞國防部發言人則說，阿塞拜疆有2300人戰死。
（半島電視台/法新社/彭博社）
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