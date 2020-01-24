CNN：原拒入院 傍晚送醫免市場波動

昔開會促職員除罩 今提民眾戴罩

白宮現感染群組，與特朗普及其團隊漠視專家指引的應對新冠病毒態度不無關係。《紐約時報》報道，特朗普開會時多次喝令戴口罩的職員「除下那東西」，對外人則以聽不清楚話語為由，要求對方脫下口罩。另外，特朗普倚重病毒快速檢測，認為可代替保持社交距離或戴口罩等安全措施。他及其助手每天都做檢測，特朗普甚至一天會做多次測試。

白宮未要求CDC追蹤接觸者

如今特朗普等人相繼確診，白宮仍未強制職員戴口罩或隔離。當局亦似乎未有追蹤密切接觸者及提供病毒檢測等指引。特朗普在一周內出席了150個政治集會或宗教領袖會晤，牽涉白宮玫瑰園、明尼蘇達、俄亥俄、新澤西等地活動，密切接觸者恐不在少數，但消息人士對《華盛頓郵報》稱，美國疾控中心（CDC）雖有追蹤隊伍候命，但仍未收到動員指示。

特朗普染疫後對口罩的態度似乎有變。其陣營高級顧問米勒周日（4日）接受NBC訪問表示：「我昨午與總統對話，他精神很好。」米勒透露，特朗普誓言會擊敗病毒，一旦離開醫院，他就準備展開競選工作，並稱特朗普提醒民眾洗手，使用洗手液，若無法保持社交距離，便戴口罩。特朗普直至7月初才首度在公開場合戴口罩，他上周在電視辯論還嘲笑拜登戴口罩，他當時說：「我不像拜登那樣戴口罩，每次見到他，他都會戴口罩。他可能在200英尺外說話，他戴着我見過最大的口罩。」

另外，上周二（9月29日）總統辯論當日，「第一家庭」成員入場後不依工作人員指示戴口罩，特朗普競選高級顧問科爾特斯（Steve Cortes）周日（4日）接受霍士節目主持華萊士訪問時回應外界質疑：「所有人在辯論活動前都做過病毒檢測。」科爾特斯強調，他們有戴口罩的選擇自由，並已保持距離和接受檢測。

（CNN/紐約時報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）