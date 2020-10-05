拍片報平安 服類固醇消炎藥 醫療團隊：特朗普最快周一出院

血氧含量曾反覆 發高燒

白宮醫生康利（Sean Conley）昨交代特朗普最新病情，指特朗普前天曾數次出現血氧下降情况，入院後服用類固醇消炎藥「地塞米松」（dexamethasone）治療。他稱，特朗普在上周四晚情况良好，但上周五早上血氧含量曾跌至94％以下和有高燒，後來其血氧含量數度反覆，至當天傍晚入院。

康利上周六（3日）曾在記者會表示，特朗普病情好轉，他的輕度咳嗽、鼻塞和疲勞症狀正在改善，並指過去24小時內沒發燒，醫療團隊感到「非常高興」。康利在特朗普留醫的華特里德國家軍事醫學中心外向傳媒交代特朗普病情時，曾稱「特朗普已確診72小時」，若按此推算，特朗普的確診時間應提前到上周三（9月30日），而非上周四（10月1日），與官方公布的時間有出入。康利的說法引來外界揣測特朗普是否在確診後隱瞞病情，繼續到明尼蘇達州、新澤西州出席競選活動。

白宮很快澄清康利所指的「72小時」，意思是特朗普確診進入第三天，並強調特朗普確診時間為上周四晚。康利同日亦發聲明，指自己把確診的第三天誤說成72小時。

當記者追問特朗普確診後曾否需要氧氣輔助時，康利似乎迴避問題。他上周六回應稱，特朗普目前沒戴氧氣罩，但拒絕透露特朗普是否使用過氧氣。美聯社引述消息報道，特朗普入院前曾在白宮吸過氧氣。對於有報道指特朗普在病發後有呼吸困難的症狀，康利表明特朗普沒呼吸困難。

幕僚長疑泄病情 特朗普發火

不過，一名要求匿名的官員上周六早上告訴記者，特朗普曾出現血氧濃度急遽下降，指康復之路仍不明朗，「總統過去24小時的生命體徵非常令人擔憂，未來48小時將是治療的關鍵」。網上有影片顯示，當日白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在醫院外曾走近採訪團，要求不具名發言，外界認為爆料者就是梅多斯。

梅多斯其後改稱特朗普狀况良好，可以走動，且要求審閱文件，醫生對他的生命徵象感到非常滿意。

然而知情人士指出，梅多斯的發言讓特朗普大為光火，促使他數小時後在Twitter發文稱「我現在感覺很好」，並在上周六晚上公布一段4分鐘的影片安撫國人，是他入院後首度現身發言。片段可見特朗普穿上襯衫和西裝，沒打領呔，神情看似疲倦，他坐在一張桌子前，說剛抵達華特里德國家軍事醫學中心時「身體不是很舒服」，但現在已較之前好，相信很快能回到工作崗位。他形容未來幾天才是「真正的考驗」，強調「我會回來」，並透露同樣確診的第一夫人梅拉尼婭身體狀况良好。

有分析認為，特朗普經常吹噓自己身體好，攻擊拜登的健康狀况不適合當總統。特朗普在任期間的年度體檢報告均顯示他身體健康，但他宣布確診後，外界再度質疑他過去公開的健康狀况，可能不如他所說的好。

如期訪日 蓬佩奧縮短亞洲行

特朗普確診後，美國國務卿蓬佩奧將縮短亞洲訪問之旅，他周日（4日）按計劃啟程赴日本，但會取消之後的蒙古和韓國行程，隨即返國。

（金融時報/BBC/衛報）

（2020美國大選）