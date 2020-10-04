曾遭警破屋調查 俄網媒總編自焚亡

「請為我的死亡譴責俄羅斯聯邦」

47歲死者斯拉維娜（Irina Slavina，圖）是下諾夫哥羅德著名記者。她2003年起展開記者生涯，多次因為新聞審查問題失業，2015年遂靠眾籌創辦新聞網站Koza.Press，標榜不受壓力和審查。她既是網站總編輯，也是記者和攝記，經常發表圍繞敏感議題、寫別人不敢寫的報道，包括反對派受檢控、執法人員知法犯法、市政府的不法買賣等。俄國一些獨立媒體稱，Koza.Press報道的被引用率比該市主要刊物還高。不過，她幾乎沒有盈利，反而頻頻受檢控和被罰款，惡棍割車胎毁壞財物；連報道新冠病毒感染者四出走動接觸人，都被裁定「蓄意散播病毒假資訊」而罰款6.5萬盧布（約6440港元）。

屢被打壓續報道 警指勾結反對派

她自焚前一天在社交網站表示，警察和聯邦探員當日早上破門入屋搜查其寓所，及後取走了她和丈夫、女兒的電腦、手機和筆記等物品，令她無辦法繼續營運網站。斯拉維娜稱，傳聞說普京政敵霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）支持的反對派組織Open Russia，有資助該市的示威活動。她說，警方入屋試圖找尋與Open Russia有關的小冊子、傳單和帳戶，以查找她勾結反對派的證據。

地方新聞網NN.ru報道，人群在市內街頭悼念斯拉維娜，有紙牌寫「政府殺人」。反對派政客古德科夫（Dmitry Gudkov）說斯拉維娜因其反政府活動，多年來遭保安官員「無休止迫害」。疑遭落毒、正在德國柏林休養的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼說，俄羅斯政府對斯拉維娜虛構刑事指控，逼她走向自殺之途。警方否認她的自殺跟入屋調查有關，稱她只是一宗刑事案的證人。

（路透社/法新社/meduza.io）