華官媒低調報道禁留言 分析：免刺激特朗普

中國網民多幸災樂禍 胡錫進籲克制

中國網民對特朗普夫婦確診的消息迅速表現關注，相關微博閱讀量在數小時間飈至超過16.5億，「特朗普（夫婦）確診新冠」躋身微博熱尋榜之冠。儘管有人祝願特朗普無恙，但更多人反應是幸災樂禍，例如戲稱他確診的消息是「國慶大禮」，或針對特朗普早前有關疫情的言論，揶揄說「川寶（註：特朗普）快喝消毒水」、「普通感冒，隔離幹嘛？」《環球時報》主編胡錫進也在微博和Twitter，表示特朗普淡化疫情、長期不戴口罩，讓選民忽視疫情危害，他本人和第一家庭為此「付出了代價」，但他同時呼籲網民「保持克制」，稱這樣的克制行為在資訊高度全球化的網絡時代會被注意到，並且「產生積極的影響」。

中國官媒亦偏向簡略報道，還暫停了留言功能；像央視新聞的相關報道顯示有逾10萬人次瀏覽，但只有三則留言。《人民日報》說特朗普雖然企圖淡化疫情危險，惟稱他的感染是「新型冠狀病毒持續蔓延的提醒」。

共和黨參議員促向華問責

有分析人士認為，中國官媒謹慎處理特朗普確診的新聞是情有可原，因為特朗普可能藉此加倍批評中國將疫情散播至海外，推動更為鷹派的對華政策。共和黨參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）前日就在Twitter上表示，「中國把病毒傳給我們的總統。我們必須要他們負責」。特朗普的競選金主勃蘭特（Blair Brandt）指控中共發動「生物襲擊」；共和黨眾議員沃克（Mark Walker）懷疑中國藉此「干預大選」。

（BBC/海峽時報/VICE/CNN/中央社）

（2020美國大選）