彭斯成共和黨領軍 擔競選大旗 周三將與賀錦麗辯論 衛生官員質疑毋須隔離

彭斯或代主白宮 官員：無計劃轉移權力

特朗普夫婦上周五（2日）宣布確診當日，彭斯就開始接管特朗普職務。他一直在距白宮僅4公里的天文台環路一號副總統官邸辦公，包括代替特朗普召開與醫療機構管理層、養老院營運商和重要支持者的電話會議，通報當局協助長者防疫的最新措施。當時彭斯還宣稱特朗普情况良好，但不久特朗普即要入院。儘管白宮官員宣稱，目前沒有計劃將特朗普的權力轉移，但外界仍立即關注到彭斯會在特朗普住院期間發揮怎樣的角色。

彭斯個人風格向來跟特朗普迥異，卻是現屆政府關鍵存在。彭斯為人沉默低調，願意完全把表演舞台讓給特朗普，安靜處理如聯絡國會和共和黨人等重要工作。在必要時他會接過重任，如出訪韓國平昌冬奧揭幕禮與朝鮮領導人金正恩胞妹金與正同場，又或是抗疫初期擔任白宮抗疫工小組的負責人等。

醫生：彭斯不符隔離要求

彭斯還在準備本周三（7日）跟民主黨對手賀錦麗的副總統辯論。因應播疫風險，負責籌備的總統辯論委員會決定，屆時彭斯和賀錦麗的距離將由原來的7呎增至12呎（約3.7米）。《紐時》引述華府高官消息指，彭斯已安排辯論後往亞利桑那和印第安納兩州競選。部分衛生官員質疑彭斯計劃繼續公眾行程而非接受隔離，但彭斯主治醫生宣稱，這位副總統跟特朗普的互動情况不符合美國疾控中心（CDC）的隔離指引要求。CDC指引要求「在受感染者病發兩日前跟其有至少15分鐘保持6呎以內的距離」者接受隔離。

不過，彭斯健康狀况仍備受關注。美國憲法第二十五修正案容許把總統權力暫時轉移副總統，但未有條款提及進一步暫轉權力到其他官員。故萬一連彭斯都因病無法視事，美國或面臨憲政危機。理論上，正副總統死亡或下台後的總統繼任人會是眾議院議長、即民主黨的佩洛西，但現時情况或只是正副總統暫時無法工作，共和黨人或會透過司法部長巴爾力圖解讀應由內閣順序最高的國務卿蓬佩奧當代理總統。

拜登暫撤批特朗普抗疫廣告

另一邊廂，特朗普對手、民主黨總統候選人拜登在病毒測試呈陰性後，上周五在關鍵游離州密歇根繼續拉票，其助手指拜登暫無計劃取消巡迴拉票。但有民主黨職員向《紐時》透露，拜登競選團隊同日已把針對特朗普抗疫表現的負面電視廣告暫時撤下；《紐時》又引述一封出自拜登競選經理的電郵，顯示提醒團隊成員不要在社交媒體談及特朗普染疫一事。白宮有總統顧問承認，特朗普確診是「政治災難」，將令選民想起特朗普是如何淡化病毒威脅。

（紐約時報/法新社/Politico）

（2020美國大選）