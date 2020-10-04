試用「抗體雞尾酒」 料早落藥防免疫風暴

仍在臨牀試驗 用高劑量8克

《紐約時報》引述消息指特朗普有低燒、鼻塞和咳嗽，但毋須供氧。英國廣播公司（BBC）報道，他正用瑞德西韋和美國生物技術公司Regeneron開發的抗體雞尾酒，劑量為測試中的高劑量8克。中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，上述病徵是上呼吸道徵狀，相信他在發病初期。美國有線新聞網絡（CNN）引述特朗普顧問稱，他有些呼吸困難（some trouble breathing），許認為這反映其下呼吸道亦受影響，或屬初期肺炎。

許樹昌稱，新冠病毒病人首周病情較輕，約兩成會在第7至8日起惡化，包括肺炎加劇和出現呼吸衰竭。他說，特朗普在病情較早階段已注射抗體雞尾酒和瑞德西韋，相信其醫療團隊考慮他年紀大且有肥胖高危因素，盼穩陣早用藥以盡快抑制病毒，否則若等幾日後病毒量飈升，憂現免疫風暴。

混合藥物治病毒 薛達：較單用一種藥好

許指抗體雞尾酒仍在臨牀試驗，該藥混合兩種抗體，助堵塞新冠病毒表面的S蛋白，阻病毒入侵人體細胞，近期一項275人的研究指出，向感染初期的病人注射8克「抗體雞尾酒」有效抑制病毒量和紓緩病徵，加上四成試驗對象為肥胖者，此藥適合特朗普。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，抗體雞尾酒的正式臨牀數據未出爐，瑞德西韋和抗體雞尾酒都未被證實可減死亡率。至於共同用瑞德西韋和抗體雞尾酒的療效，薛達稱目前未有證據指混合用療效更好，但一般而言，混合藥物治療病毒感染較單用一種藥好。

外媒指特朗普另服用維他命D、鋅、褪黑激素、阿士匹靈和法莫替丁。許樹昌說，阿士匹靈能退燒和紓緩肌肉痛，但因此藥「削胃」，一般會同時處方胃藥法莫替丁；褪黑激素能助入睡，維生素D和鋅則相信與此病無關。