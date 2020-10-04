接觸確診者無隔離 白宮被轟違規

大法官提名儀式 賓客除罩擁抱

有份出席儀式、前日確診的聖母大學校長詹金斯（John Jenkins）稱，當日賓客抵達白宮後接受快速測試，呈陰性後就獲告知可脫下口罩。之後賓客們握手、擁抱和緊密同坐。同日稍後在室內舉行的提名慶祝會，與會者亦沒戴口罩和保持社交距離。在公布提名前一晚，特朗普曾與共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）出席籌款活動，後者上周初現病徵，到上周三確診，但她在出現徵狀前有兩日接觸過特朗普。

特朗普悉顧問中招仍赴籌款

確診未即通知接觸者

特朗普在儀式後整個星期繼續活動，與5個州的數百人互動。希克斯上周三隨特朗普往明尼蘇達州競選集會時漸感不適，當晚回程時已在飛機上自我隔離，惟其他一些幕僚不知情。希克斯翌晨確診後亦未對外公布，延至同日下午特朗普準備登機往新澤西籌款活動前，新聞秘書麥肯內尼才知悉，並在特朗普近身幕僚間流傳。然而特朗普堅持出發，到場後並在未戴口罩下與共和黨捐款人圍桌共坐。

曾在奧巴馬政府任衛生顧問的帕塔爾（Kavita Patel）批評，特朗普的幕僚明知希克斯確診仍讓總統起行是違反CDC的規定，「CDC明確規定只要任何人確診，與其之前至少48小時內有密切接觸的人都應被隔離」。

《華盛頓郵報》指白宮在控疫上亦違反規定：特朗普上周五凌晨宣布確診後，並非所有曾與他接觸的人都立即獲通知。例如新澤西州前州長克里斯蒂上周初曾助特朗普準備大選辯論，但指到上周五下午仍未有人聯絡他；至少一名上周隨特朗普出訪後確診的記者，亦稱直至上周五下午也未收到來自白宮的任何消息。

（華盛頓郵報）