特朗普入院 白宮群組最少10染疫 現毋須供氧 醫生稱總統上周三已知中招

在特朗普過去逾一周行程的同場者中，包括他和妻子梅拉尼婭在內已有至少10人確診，令人關注疫情會否在白宮和政界蔓延。

另外，白宮醫生康利透露特朗普其實早於上周三已知染疫。英國《衛報》質疑特朗普明知確診仍繼續出席公開活動。

接受雞尾酒療法及瑞德西韋

未來幾日繼續工作

白宮上周五稱為謹慎起見，特朗普被安排入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）的總統病房，未來幾日會繼續工作，強調他症狀輕微，沒移交權力予副總統彭斯。康利下午稱，特朗普「感到疲倦，但精神良好」，又指他已接受8克劑量的多株抗體雞尾酒療法「REGN-COV2」。該療法仍在測試階段，未獲食品及藥物管理局（FDA）批准，但是其一最被看好的療法。初步測試顯示感染初期服用有助降低體內病毒水平和縮短住院時間。康利亦提到，特朗普還服用鋅、維他命D、法莫替丁（famotidine）、褪黑激素（melatonin）及亞士匹靈。梅拉尼婭則有輕微咳嗽和頭痛，但會留在白宮。

當日下午6時多，戴着口罩的特朗普由白宮步行上直升機，是他確診以來首度公開露面。他向記者揮手和豎起拇指，但沒停下腳步和發言。他隨後在Twitter上載影片稱：「我想我的狀態良好，我們將確保一切順利。第一夫人的狀態亦很好，非常感謝你們，我會銘記在心。」康利當晚補充稱特朗普毋須供氧，與專家磋商後選擇開始瑞德西韋療程，並已服用首劑藥物。瑞德西韋是獲FDA緊急批准用於治療的兩種藥物之一，研究指有助縮短住院時間。

CNN引述有呼吸困難

專家：未來一兩周關鍵

有線新聞網絡（CNN）較早引述消息稱，特朗普非常疲倦和「有些呼吸困難」，病情較梅拉尼婭嚴重；有高官指特朗普現狀態還好，但憂病情或急變。加州大學三藩市分校傳染病學專家甘地（Monica Gandhi）稱，未來一至兩周是關鍵，「若他未來10日維持良好狀態或輕微症狀，那麼他將脫離出現重症的險境」。

白宮表示，特朗普「接下來幾天」將持續住院治療。特朗普入住的總統病房稱為71號病房（Ward 71），病房內配備專屬私人檢查室，餐室有豪華水晶燈。曾擔任老布殊和克林頓兩總統主診醫生的馬里亞諾（Connie Mariano）寫道，總統病房內特備保護裝置和通訊設備，以利總統處理國政。

6確診者曾赴大法官儀式 3記者染疫

特朗普過去逾一周行程接觸的人中，包括他兩夫婦至少10人確診，其中6人曾出席上月26日最高法院大法官提名儀式（見圖），提名人選巴雷特對檢測呈陰性。白宮記者協會稱有3名記者確診，其中一人曾出席提名儀式，另一人上周日到過白宮記者會。在首場大選辯論舉行地克里夫蘭，市政府稱有11宗涉及辯論前規劃和準備工作的確診病例，但克利夫蘭醫學中心澄清，當日入場者全對檢測呈陰性，染疫11人從未進入會場。

習近平致電慰問祝早日康復

中國國家主席習近平昨日致電慰問，祝願特朗普夫婦早日康復。

（CNN/紐約時報/法新社）