突減郵寄選票站 得州州長被批打壓投票

在新規定下，最受影響的是該州民主黨票倉如休斯敦、奧斯汀等大城市，例如休斯敦所在的哈里斯縣（Harris County），選票收集站由12個減至1個；首府奧斯汀所屬的特拉維斯縣（Travis County），需要關閉3個收集站。這意味着選民隨時需要駕車數小時去投票，新做法亦跟避免票站擁擠、增加傳染病感染風險的本意相違。

選民或需駕車數小時投票

民主黨籍哈里斯縣法官伊達爾戈（Lina Hidalgo）批評：「這不是安全，這是打壓。郵寄選票的選民不該要駕駛48公里去投選票，或倚賴遭到裁員的郵政署。」今屆得州郵寄選票選民人數料創新高。歷屆平均約2.7萬，今屆收到7.1萬份申請，尤以年逾65歲和傷殘人士居多。

阿博特附和總統特朗普對郵遞選票舞弊的質疑，稱新措施會令選舉更透明。特朗普最近呼籲支持者到票站協助監票，惹人擔心那些右翼支持者會恐嚇選民。

（有線新聞網絡/NPR）