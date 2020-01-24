曾涉干預美大選 俄公司扮傳媒遭FBI調查

這家名為「美國和歐洲公民新聞室」（NAEBC）的機構，自6月底開始活躍，集中關注美國政治和當前事件，會轉載其他保守派傳媒的文章，及付款予美國人就政治敏感議題撰寫文章，並有一批編輯和記者帳戶在右翼網民歡迎的社交網站上推廣這些文章。

針對右翼選民 行動進化策略不變

社交網站Facebook和Twitter在9月亦披露有IRA相關人士經營名為「Peace Data」的假左翼新聞網站，顯示俄羅斯企圖繼續在今屆大選影響選情。社交網站分析公司Graphika的調查主管尼莫（Ben Nimmo）稱，NAEBC和Peace Data顯示俄羅斯的干預行動自2016年起有所進化，但整體策略不變：「激勵特朗普支持者，打壓拜登的支持，針對雙方發放製造分裂和兩極的信息。」

一名為NAEBC供稿的人和自稱是NAEBC助理編輯的貝爾卡（Nora Berka）均表示，不知道該機構背後有俄羅斯支持。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，對兩個新聞網站毫不知情。

（路透社）