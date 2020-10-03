國際地位日隆 「多邊主義仍是外交核心」

林文禮稱，他相信兩德統一是歐洲擴展一體化的起點，畢竟整個歐洲都在冷戰時被鐵幕分割，但歐盟東擴的意義在於，德國不再身處冷戰兩邊陣營的邊界，而是位於歐洲的心臟地帶，更是「歷史上首次由朋友和伙伴所包圍」；但基於上述外交理念，「德國從未自視為歐洲領袖，而是歐洲一體化的重要部分」。

擴與印太國家合作 疫後減單邊依賴

不過，在世局急劇變化下，柏林面臨眾多外交挑戰。其一例便是美德關係自特朗普上台後採取單邊主義外交而轉冷，雙方在北約軍費分攤、經貿關稅及俄歐天然氣管道等議題上存諸多分歧。林文禮重申，一如在歐盟內部，柏林支持國際合作和基於規則的多邊主義。他特別提到德國上月公布的《印太區指引》，表明德國盼在眾多範疇跟印太國家更密切合作，包括推動歐盟跟更多區內國家簽署自貿協議，「德國旨在透過伙伴多樣化來避免單邊依賴」，疫情令柏林更明白這點之重要。他未點名特定國家，但指引公布後，德國外交學者即表示倡議旨在減少對華經濟依賴。

《港區國安法》通過後，香港議題在中德關係上亦變得更重要，林文禮表示德國政府已在數個場合表達對國安法影響的關注。被問及德國企業去留問題，林文禮指逾600間在港德企中，只有少數決定撤離，其餘正採取應對新現實的策略。