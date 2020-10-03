環球金融震動 市場趨向避險

【明報專訊】特朗普夫婦確診新冠病毒的消息，在香港時間昨午1時前公布後，引發環球金融市場震動。特朗普確診意味不確定因素增加，未來數周特朗普能否處理政務？白宮跟國會正討論的新一輪刺激經濟方案是否拖延？特朗普是否無法參加第二場電視辯論，令對手拜登勝算增加？倘特朗普病情嚴重，會否吸引更多同情票助其形勢好轉？這些未知數都與特朗普的病情發展相關。市場趨向避險，道指期貨在消息公布後即時大跌逾500點，低見27,128.5點。標普500指數期貨由3362點跌至3310點左右，跌幅超過1%。受消息影響，日經指數由升轉跌，收市跌0.7%。