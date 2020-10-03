年老肥胖 重症高危族 74歲死亡率較年輕人高90倍

3月刺血針：70歲以上死亡率8.6%

不少科學研究均曾指出，肥胖者與長者染疫後出現重症機率較高。美國北卡羅萊納大學學者8月公布的分析研究指出，肥胖者感染新冠病毒後，入院機率較普通人高一倍，需接受深切治療的機率亦高74%。醫學期刊《刺血針》3月刊登的研究亦顯示，70歲以上長者染疫後死亡率為8.6%，遠高於整體死亡率。74歲的特朗普身高1.9米，體重110.2公斤，身高體重指數（BMI）為30.4，屬於肥胖，雖然白宮醫生科尼指其身體健康，但仍屬高危族群。

初期病情大多輕微 可突然惡化

CDC統計顯示，約有40%新冠病毒感染者不會出現病徵，但澳洲深切治療科醫生迪克遜（Barry Dixon）向英國《衛報》稱，一般感染者首周病情大多非常輕微，但感染後第二周可能突然在24至48小時內惡化，一如英國首相約翰遜般。目前特朗普仍在感染初期，如果他隨後數天出現肺炎，死亡風險便會大增。加州大學三藩市分校傳染病學家甘地（Monica Gandhi）亦指出，愈來愈多數據顯示有病徵的新冠病毒感染者病毒量較無病徵者高，加上特朗普常不戴口罩，估計他受顧問希克斯感染時可能接觸較大量病毒，出現病徵風險亦較高，需密切觀察。

專家：治療方法已較疫初更好

喬治全球健康研究所呼吸道專家詹金斯教授（Christine Jenkins）則稱，雖然此前科學界估計70歲以上接受深切治療病人的生存率僅40%至50%，但隨着疫情發展，醫學界已找出更佳的治療方案，包括利用類固醇消炎藥「地塞米松」（dexamethasone）以降低病重者的死亡率，另外又可採用康復病人的血漿作治療，令患者生存機會較疫情爆發初期高。

（今日美國報/衛報）