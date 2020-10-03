特朗普夫婦確診 大選添變數 隔離履職 白宮要員檢測全陰性

共赴辯論顧問先確診 特朗普現輕微病徵

特朗普周五凌晨在Twitter表示：「今晚，我與第一夫人對新冠病毒檢測呈陽性，我們會立即展開隔離及康復療程，我們將共同渡過這難關！」白宮醫生康利（Sean Conley）稱，他周四傍晚收到特朗普對檢測呈陽性的報告，「總統與第一夫人目前狀况良好，他們計劃在這段康復期留在白宮」，預料特朗普可如常履職。兩人的幼子巴倫檢測呈陰性。

與染疫顧問接觸 白宮多人沒戴口罩

剛在周四晚，特朗普確認希克斯確診。31歲的希克斯周二與特朗普乘搭總統專機「空軍一號」，前往俄亥俄州出席首場總統大選辯論，同場有其他特朗普密切助手，包括女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）等，他們大多沒戴口罩。希克斯和特朗普周三再一同到明尼蘇達州的競選集會，據報希克斯在集會開始時感不適，回程時接受隔離，翌日確診。有線新聞網絡（CNN）引述醫療衛生分析家賴納（Jonathan Reiner）指出，特朗普與一眾白宮職員與希克斯近距離接觸這段期間，很可能是希克斯傳染力最強之時，「希克斯明顯開始有症狀是在9月30日，她那時的病毒含量可能最高」。特朗普周二與民主黨總統候選人拜登進行總統大選辯論前曾接受檢測，當時呈陰性。

CNN：近代總統最嚴重健康威脅

CNN形容今次是美國近代在任總統「最嚴重健康威脅」；《紐約時報》亦指自1981年時任總統列根遭槍擊以來，就沒有總統在任期間面臨危及生命的狀况。

辯論沒戴口罩 拜登檢測陰性

外界關注特朗普在潛伏期接觸過的人，有報道指共和黨全國委員會主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）周五已確診。據CNN報道，副總統彭斯與夫人、特朗普高級顧問庫什納和妻子、特朗普女兒伊萬卡的檢測均呈陰性。根據美國憲法第25修正案，總統若因病無力執行職務，可將權力臨時交予副總統。專家亦憂慮，周二與特朗普辯論的拜登或有感染風險，兩人辯論個半小時期間都沒戴口罩。拜登的醫生稱，拜登已接受檢測，結果為陰性。

料數天拉票行程取消 第二場辯論成疑

特朗普確診後要隔離，勢打亂他到關鍵游離州拉票的計劃。他周五的行程已全部取消，外界預料他未來幾天到威斯康星和亞利桑那州的行程亦會告吹，能否出席本月15日第二場辯論亦成疑問。

多個國家及國際組織領袖向特朗普夫婦送上祝福，包括在3月確診的英國首相約翰遜、俄羅斯總統普京、世衛總幹事譚德塞、歐洲理事會主席米歇爾等。中國外交部發言人表示，盼特朗普夫婦早日康復。對於特朗普確診，中國網絡上意見不一，但戲謔與訕笑遠多於關心，甚至有網民稱「是為中國國慶獻上賀禮」，也有人持陰謀論，認為此時傳出消息，或是想拖延大選。

確診前幾小時稱「疫情終點在望」

今次疫情在美國導致逾20萬人死亡，特朗普屢被批抗疫不力，包括他早期被指淡化疫情嚴重性，急於重啟經濟。他又多次無視醫學界建議，稱抗瘧疾藥物羥氯喹可醫治或預防新冠疫症。他亦多次質疑口罩作用，剛在周二大選辯論時才嘲笑拜登經常戴口罩。他在宣布確診前幾小時參與視像晚宴時，亦堅稱「疫情的終點在望」。

（綜合報道）