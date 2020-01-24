HIV痊癒第一人 「柏林病人」血癌亡

移植免疫者骨髓痊癒

在美國出生的布朗1995年在德國柏林讀大學時確診感染HIV，2007年確診急性骨髓血癌（acute myeloid leukaemia）。為治療血癌，他在2007年接受一名天生對HIV免疫人士的骨髓移植，其後體內HIV消失，亦毋須再服藥。部分人能夠對HIV免疫是源於名為CCR5的基因出現罕有變異，以致關上HIV感染細胞的通道。

專家稱，布朗所用療法雖帶來希望，但不能大規模用於愛滋病人，主要因為骨髓移植是用作治療癌症，用作常規治療的話很高風險，對於全球約3800萬名HIV感染者而言亦很昂貴。

科學家2019年9月在西雅圖一個會議上宣布治癒代號「倫敦病人」的第2名愛滋病人，約廿年前從委內瑞拉移民英國的40歲男子卡斯蒂列霍（Adam Castillejo）今年3月承認是「倫敦病人」。

（BBC/紐約時報）