波斯尼亞關聯國營地 難民露宿面臨嚴冬

被遷人滿營地 難民徒步跨境覓生天

波斯尼亞全國有約一萬名難民或非法入境者，他們主要想取道前往西歐國家，當中有估計2500人原本已被迫露宿野外，其餘原獲境內的聯合國轄下國際移民組織（IOM）和紅十字會運作的難民營收留。IOM官方營地原有7個，有5個位於克拉伊納。

克拉伊納地方當局周三派警察到其一營地，將該處全數350名難民及非法入境者，遷往鄰近克羅地亞的另一營地，並計劃未來數日再清空另一處收容700人的同類營地，但未披露其他安置地方。

IOM西巴爾幹協調員指，350名以年輕男性為主的移民被送到邊境林柏（Lipa）的營地，但該處原已收容1000人，人滿為患，令新來到者只能在營外露宿過夜，而且林柏營地只適用於夏季，露宿者或難以捱過寒冬。有些人遂開始徒步跨境，擬循克羅地亞轉赴意大利等其他國家。克拉伊納地方官員稱，林柏營地能容納2000至3000人過冬，他們準備為該處提供技術支援。

（路透社/德國之聲）