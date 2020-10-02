印「賤民」接連遭輪姦亡掀公憤 警擅自火化屍體疑助掩飾 緊急法限聚遏示威

新一輪示威導火線涉及早前被輪姦並打至重傷的19歲「賤民」階級女子，她延至周二（9月29日）不治後，隨即被警察擅自火化。該女子上月14日在北方邦哈特拉斯（Hathras）某村落遭輪姦，被發現時全身多處骨折和癱瘓，舌上有傷。該女子周一被送新德里一間醫院，翌日不治。

影片見「親人」准火化 親屬批造假

死者家屬和村民本為此宗悲劇哀慟不已，未料到北方邦警察周二晚把遺體運回該村後，未徵得家屬同意及沒有直系家人見證之下，就於周三凌晨2時半把遺體火化，惹來掩飾罪行和毁滅證據的揣測。

原拘4涉案男 驗屍改稱「無證據」

北方邦警方宣稱驗屍後已徵得遺屬同意而火化遺體。官方報道畫面顯示一名老翁自稱是死者的「BABA」（可解作父親或祖父），獲警員批准在場見證火化。惟死者生父對外控訴討屍不得，一家人反被鎖於寓所，死者爺爺也亡故多年，質疑片段造假。當地警方此前聲稱已拘捕4名種姓地位較高的涉案男子，控以輪姦和謀殺，昨卻改稱驗屍報告「無證據證明」強姦。

最大在野黨領袖聲援被拘

死者家屬指摘警方和地方政府因其種姓地位，故意拖延處理案件。一批村民周三示威抗議，被警察用警棍揮打，25人被捕。當局還頒緊急法限制集會人數，並阻撓包括政客在內的外來聲援人士進入哈特拉斯，其中最大在野黨國大黨領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）昨與妹妹率領數百示威者，前往該村聲援，但他本人被拘留。

北方邦首長約吉（Yogi Adityanath）周三在Twitter指出，總理莫迪已要求「嚴懲」案件兇徒，成立特別調查組。但印度強姦案的起訴率向來甚低，難以予人信心。全國婦女委員會要求北方邦解釋為何未有家屬在場下深宵火化死者遺體。

北方邦周二還有另一宗受注目的「賤民」女子遭輪姦案，22歲女事主遭兩人輪姦後，被人力車司機運到家門扔棄，她由家人送院途中死亡。

（綜合報道）