美接收難民預留港人配額

特朗普在7月14日公布的「香港正常化」行政命令中，提到要「對年度總統決定（Presidential Determination）設定的難民准入上限，在可行範圍內和符合適用法律下，基於人道理由重新分配予香港居民」。國務院周三聲明談及難民重新安置項目時，保留以受迫害宗教或特定國家（來源地）等作為配額的考慮因素，除了以往常提到的薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯，還提到「來自香港、古巴和委內瑞拉的難民」。2020財年的報告未有特別註明香港。

鄭存柱：陳彥霖同學及其姊獲庇護

去年本港爆發反對修訂逃犯條例的運動，今年7月則正式實施《港區國安法》，令外界關注港人可能面對的打壓，促使美國朝野關注為港人提供庇護的可行措施。除了上述的總統行政命令，在6月30日國安法條文公布後數小時，兩黨參眾議員即聯合提出《香港避風港法案》議案，要求國務院將因表達政見或和平參與政治活動而遭迫害或擔心遭迫害的香港居民，列為需特別人道關懷難民，提供「第二級優先難民身分」。

現在洛杉磯擔任移民顧問的八九民運領袖鄭存柱周三稱，已有兩名香港年輕人獲美國政治庇護，二人是姊弟，其中弟弟自稱是去年9月赤裸浮屍海面、最近被裁定死因存疑的15歲少女陳彥霖之同學。美國官方未證實相關消息。

（美國之音/路透社/法新社）