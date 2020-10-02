散播陰謀論 fb不實廣告被刪

在周二辯論開始前，有謠言指拜登會戴耳機，接收指令回答提問。特朗普及其競選團隊多次主張拜登作耳朵檢查和藥物測試，但遭拜登拒絕。辯論結束後，社交平台上流傳多張照片，攻擊拜登疑似暗藏耳機，特朗普競選團隊Team Trump的fb專頁亦發布廣告，提出兩個疑問，分別是「為什麼拜登不願作耳朵檢查」，以及「誰在拜登的耳朵裏」，並配上一幅拜登戴耳機的改圖。

有關候選人戴耳機的傳言常出現，2016年右派質疑民主黨總統候選人希拉里作弊，疑似佩戴隱藏耳機，2004年總統大選辯論中，左翼網站曾指控共和黨總統候選人小布殊戴耳機。

辯論過後，fb被大量特朗普支持者瘋狂「洗版」，fb人氣最高的10個帖文中，右派聲音獨佔9個。許多美國人主要從fb獲取新聞時事資訊，對一些人來說，這場辯論的勝者很明顯，就是「特朗普擊敗拜登」。

fb移除特朗普陣營移民新冠廣告

fb周三（9月30日）宣布新措施，禁止用戶發布聲稱選舉舞弊或參與投票是毫無意義的廣告。fb同日亦移除特朗普陣營有關移民及新冠病毒的廣告，其中一則廣告聲稱接收難民會增加疫情擴散風險。另一則廣告亦在無證據下，指控拜登的政策將會令來自敘利亞、索馬里及也門的難民人數增加7倍。

（BBC/華盛頓郵報/衛報/金融時報）

（2020美國大選）