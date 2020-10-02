被批撐極右「驕傲男孩」 特朗普轉軚保持距離

特朗普在辯論中被主持人華萊士問及會否譴責自稱為特朗普盟友的白人至上主義者，並呼籲他們在反警暴與反種族示威中退下來（stand down）。特朗普稱樂意這樣做，但請華萊士指出應受譴責對象。拜登隨即點名親特朗普組織「驕傲男孩」，特朗普便說：「『驕傲男孩』，後退及準備（stand back and stand by）！」他其後再重申示威暴力並非右翼所致，強調應處理極左組織Antifa的問題。

遭麥康奈爾暗批 再與黨內現分歧

「驕傲男孩」2016年發起，成員全為男性，常涉街頭毆鬥等罪行。發起人比格斯（Joe Biggs）其後在另類社交網絡Parler宣稱，特朗普要求「驕傲男孩」作準備，因為要有人應對極端左翼陣營Antifa，「我們準備好了！」

事件引發輿論不滿，共和黨領袖也劃清界線。參議院多數派領袖麥康奈爾周三不點名批評，拒絕譴責白人至上主義者之舉不能接受，為繼特朗普上月底拒絕承認選舉後和平移交權力後，共和黨高層兩周內第二次與特朗普出現分歧。共和黨唯一一名黑人參議員斯科特（Tim Scott）亦促特朗普澄清。

（BBC/金融時報/紐約時報）

（2020美國大選）