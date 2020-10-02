美大選辯論研改規則防混亂失控 「熄咪」阻插嘴 特朗普陣營斥「搬龍門」

主持華萊士：發夢也沒想過如此失控

在周二總統辯論中，傳媒焦點除了放在特朗普和拜登身上，擔任主持人的霍士新聞主播華萊士（Chris Wallace）也是話題之一。華萊士當晚表現惹來不少批評，民眾質疑他沒處理特朗普多次違反辯論規則的情况，令場面混亂。華萊士周三接受《紐時》訪問時表示，辯論的結果讓他感到難過，他發夢也沒想過辯論會如此失控，又指自己看過一些評語，知道外界批評他控制不了場面。他表示，最初沒意識到特朗普沒打算遵守規則。

72歲的華萊士是霍士新聞名嘴，2016年曾主持特朗普與民主黨總統候選人希拉里其中一場辯論，當時表現獲得好評。周二晚辯論中，當特朗普不斷打斷拜登發言，華萊士曾介入提醒特朗普保持克制，但始終無法控制場面。雖然外界對華萊士劣評如潮，但美國總統辯論委員會周三發聲明，稱讚華萊士在辯論中表現專業。聲明又指，當晚的辯論闡明，應在餘下的辯論中採取新措施，以確保討論議題更加有序，委員會將考慮修改辯論規則的方式，並盡快公布消息。

美國總統辯論委員會成立於1987年，是一家非牟利、無黨派的公司，由美國民主黨和共和黨共同贊助，委員會排斥第三方總統候選人參與辯論，一直引來不少爭議。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周三報道，新規則包括若候選人違反辯論規則，委員會考慮是否賦予主持人關掉該候選人麥克風的權力，相關做法尚未最終確定，委員會仍在考慮如何執行，另一做法可能是限制候選人和主持人插嘴。特朗普與拜登在本月15和22日還有兩場電視辯論，兩名副總統候選人將於下周三（7日）辯論。

特朗普競選團隊傳訊主任默托（Tim Murtaugh）批評委員會採取的措施， 他認為特朗普在辯論取得主導優勢，現在拜登試圖與裁判打交道，委員會不應在比賽中途搬龍門和改變規則。

美媒社論：爛電影嚇傻觀眾

華萊士在《紐時》訪問表示，即使周二辯論中關掉特朗普的麥克風，他仍有可能繼續插嘴，而且他的聲音可能傳到拜登的麥克風，還是會打斷辯論的程序。華萊士警告，把候選人靜音或帶來後果。

首場總統辯論一片混亂，淪為總統特朗普與民主黨候選人拜登吵翻天的口水戰，美國《今日美國報》周三社論指出，兩人把這場辯論糟蹋成「一部90分鐘的爛電影，讓觀眾都嚇傻了」。

（紐約時報/衛報/華盛頓郵報）

（2020美國大選）