日高院首判政府須為福島核災負責

賠償3500居民7410萬元

福島及鄰近3縣約3650名災民入稟法院，向日本政府和東電索償，是全國同類訴訟中規模最大。2017年，福島地方法院的一審裁決指海嘯能夠預測，若政府命令東電採取應對措施，原本應可避免核電廠事故發生，因此裁定日本政府和東電須向原告人當中約2900人，賠償約5億日圓（約3670萬港元）。

仙台高等法院聆訊在翌年10月展開，焦點繼續圍繞海嘯能否預測。原告一方指出，政府在2002年公布的長期評估中，已提到福島縣海岸有可能發生海嘯地震，因此認為政府可預測到海嘯，並應指示東電採取安全對策；日本政府和東電則認為長期評估的可靠性低，因此無法預測海嘯，亦強調沒必要作出比國家指引更高的賠償。仙台高等法院法官上田哲指出，政府在事發前意識到大規模海嘯的風險，但沒作監管是違法，因此裁定日本政府和東電須向3550人賠償10.1億日圓。

自2017年日本地方法院就同類集體訴訟作出的裁決中，有13宗將日本政府列為被告，其中7宗裁定日本政府須為此負責，今次則是首次由高等法院承認政府對事故的責任。

（NHK/朝日新聞）