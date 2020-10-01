民主剛果50婦稱被性侵 世衛允查援非洲人員

【明報專訊】剛果民主共和國（簡稱「民主剛果」或「剛果（金）」）有50名女性作出指控，稱2018年至今年3月遭負責應對伊波拉病毒的世界衛生組織及其他人道組織的成員性侵及性剝削。有受性侵女性稱喝下有問題的飲品後遭迷姦、在醫院或辦公室被人性侵，更有兩人因此懷孕，又有婦女被迫以性換取工作。世衛周二（9月29日）承諾會調查，稱有任何人被確認涉案將會面對嚴重後果，包括即時解僱。
今次醜聞由非牟利獨立組織「新人道主義新聞社」（The New Humanitarian）和路透社花近一年時間調查而揭發，最少30名女性指控來自世衛的男性成員包括醫生涉性侵和性剝削，有8名女性的指控針對民主剛果衛生部；其餘指控對象亦包括另外兩個聯合國機構和4個國際人道組織。部分被指控的男性來自比利時、布基納法索、加拿大、法國和科特迪瓦等，而由於很多涉事者拒絕帶安全套，有最少兩名被性侵婦女因而懷孕。
兩人稱因姦成孕 醫生涉案
其中一名32歲伊波拉病毒康復者透露，她被要求前往一間酒店接受輔導，在大堂喝下汽水後數小時才醒來，發現自己赤裸獨自一人在酒店房間，懷疑遭人強姦。另一名25歲女清潔工被邀往一名世衛醫生的住所討論晉升事宜，但遭對方企圖強姦，最後她逃離現場。
部分婦女則在辦公室或醫院遭人性侵，有女性指控被鎖在房間，被人提出性要求換取承諾給予工作，或被威脅不遵照要求就會被解僱。不少受害婦女表示擔心被報復或失去工作，直至現在才透露事件，很多婦女亦表示感到羞愧。有婦女稱男性要求女性用性換工作非常普遍，稱這成為受僱的唯一方法，其中一名女性更形容這是「就業通行證」。
有婦女稱被迫以性換工作
世衛被指應對新冠病毒疫情不力而面對很多批評聲音，這次就性侵的醜聞瞬即回應並稱會展開調查。世衛表示有自稱世衛人員所犯的行為不可接受，在服務的地區發生的背叛行為應受譴責，強調不會容忍員工或承包商和合作伙伴有這些行為。