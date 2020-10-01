民主剛果50婦稱被性侵 世衛允查援非洲人員

今次醜聞由非牟利獨立組織「新人道主義新聞社」（The New Humanitarian）和路透社花近一年時間調查而揭發，最少30名女性指控來自世衛的男性成員包括醫生涉性侵和性剝削，有8名女性的指控針對民主剛果衛生部；其餘指控對象亦包括另外兩個聯合國機構和4個國際人道組織。部分被指控的男性來自比利時、布基納法索、加拿大、法國和科特迪瓦等，而由於很多涉事者拒絕帶安全套，有最少兩名被性侵婦女因而懷孕。

兩人稱因姦成孕 醫生涉案

其中一名32歲伊波拉病毒康復者透露，她被要求前往一間酒店接受輔導，在大堂喝下汽水後數小時才醒來，發現自己赤裸獨自一人在酒店房間，懷疑遭人強姦。另一名25歲女清潔工被邀往一名世衛醫生的住所討論晉升事宜，但遭對方企圖強姦，最後她逃離現場。

部分婦女則在辦公室或醫院遭人性侵，有女性指控被鎖在房間，被人提出性要求換取承諾給予工作，或被威脅不遵照要求就會被解僱。不少受害婦女表示擔心被報復或失去工作，直至現在才透露事件，很多婦女亦表示感到羞愧。有婦女稱男性要求女性用性換工作非常普遍，稱這成為受僱的唯一方法，其中一名女性更形容這是「就業通行證」。

有婦女稱被迫以性換工作

世衛被指應對新冠病毒疫情不力而面對很多批評聲音，這次就性侵的醜聞瞬即回應並稱會展開調查。世衛表示有自稱世衛人員所犯的行為不可接受，在服務的地區發生的背叛行為應受譴責，強調不會容忍員工或承包商和合作伙伴有這些行為。

（BBC/衛報）