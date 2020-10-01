科威特君主病逝 海灣國失重要調停者

83歲胞弟繼任

薩巴赫擔任過第一副首相兼外交大臣和首相等職位，到2006年成為埃米爾。多國領袖和國內民眾都讚揚他作為「科威特現代外交政策的建築師」，及作為部分海灣地區最嚴重危機的調停者的功勞。有科威特民眾形容薩巴赫不僅是科威特、更是阿拉伯世界的「安全閥」。

今年7月18日薩巴赫因病住院接受手術，同月23日往美國治療。薩巴赫的遺體周三稍後會運抵科威特，其喪禮將限於親人參與，全國哀悼40天，所有政府和公共部門停止辦公3天。

接任埃米爾的納瓦夫擔任要職多年，在1990年伊拉克入侵科威特期間為國防大臣，在面對伊斯蘭極端組織武裝分子的挑戰時擔任內政大臣。分析相信科威特的石油、投資和外交政策將不會轉變，但認為納瓦夫缺乏兄長作為調解人的經驗，納瓦夫亦可能專注於國內事務，例如揀選一名可以在執政家族內建立共識、能夠跟常與政府有衝突的議會合作的新王儲。

（路透社/法新社）