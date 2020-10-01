分析：沒明顯贏家 可視拜登勝利

特朗普打斷發言搶主導 拜登「說服選民」

據哥倫比亞廣播公司統計，特朗普打斷拜登說話多達73次。保守派《華盛頓觀察家報》形容，特朗普策略明顯是要打亂拜登步伐，該報又引述共和黨資深策略師表示，特朗普持續進攻，迫使拜登在環保和稅務爭議議題表態，嘗試令其失分。例子之一是特朗普逼到拜登明言「不支持（民主黨進步派極重視的）綠色新政」，而是支持自己的「拜登方案」。但特朗普也有弄巧反拙的時候，例如拜登數次掙扎回應之際（例如未能解釋為何沒聯繫示威暴力最嚴重城市的民主黨領袖），特朗普都有打斷，《金融時報》直言這反令拜登有時間「回氣」。

拜登陣營的反制策略就是直望鏡頭，藉此展示直接向國民說話的姿態。拜登一名助手認為，拜登在鏡頭前向觀眾提出詰問，質疑他們會否相信特朗普道出真相，對一般民眾來說是很有力。特朗普無法否認國內因此有20萬人去世，只能強調自己的措施協助防範更多人死，又宣稱拜登執政只會令情况變差。拜登則對着鏡頭回應，直問觀眾會否相信特朗普。

兩人餘下還有10月15日及22日兩場辯論，現時評論整體勝負言之尚早。值得留意的是，2016年特朗普在3場電視辯論的表現都被指不敵希拉里，但他最終仍勝出。

（Vox/華盛頓觀察家報/BBC/金融時報/Politico）

（2020美國大選）