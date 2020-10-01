美大選辯論空前混亂 七成民眾厭煩 特朗普73次打斷發言 拜登斥「小丑」「閉嘴」

嘲特朗普「普京走狗」「最差總統」

今次辯論主要圍繞雙方往績、最高法院、新冠疫情、種族、大選公正性及經濟6個議題，但在首20分鐘已陷入混亂，兩人就最高法院大法官人選及奧巴馬醫保展開辯論時，特朗普多次打斷拜登，拜登忍無可忍怒斥：「你可以閉嘴嗎？一點也不像個總統。」

過程中兩人互相攻擊。拜登重點描繪特朗普不適合當總統，稱他是「俄羅斯總統普京的走狗」、又形容他是「小丑」、「美國史上最差的總統」。特朗普則反擊拜登在華盛頓的政治生涯：「我在47個月內做的比你在47年裏做的還多。」在論及新冠疫情時，拜登批評特朗普領導抗疫不力，只着眼重啟經濟，「已經死了許多人，還會有更多人死，除非他（特朗普）變得更聰明，更快採取行動」。特朗普反駁說：「別跟我用聰明這個字，你沒有一處是聰明的。47年以來，你沒做任何事。」

攻擊拜登兒子 火藥味濃

今年美國連月爆發反種族主義示威潮，種族議題及「法律與秩序」也成為今次交鋒的焦點。拜登痛批特朗普是種族主義者，「用盡一切『狗哨政治』（Dog whistle，使用隱語來向特定人群傳遞政治信息）手段試圖製造種族仇恨及分化」。特朗普則翻拜登舊帳，稱對方曾支持1994年犯罪法案，該法案被批評導致美國黑人監禁人數大增，「你曾稱他們是超級掠奪者」。他又批評拜登在打擊罪行上立場不夠強硬，「你甚至連『執法』一詞也不說，因為你若說出口，會失去所有激進左翼支持者」。不過當華萊士（Chris Wallace）一再追問特朗普會否譴責白人至上主義者煽動暴力時，特朗普避而不談，當拜登點名極右組織Proud Boys，特朗普沒有譴責，然後轉移話題：「總得有人對（左翼組織）Antifa和左翼組織做點什麼吧？」

主持華萊士被迫介入要求克制

全程其中一個火藥味特別濃的時刻，是特朗普在拜登提及已故的兒子、在2015年死於腦癌的博·拜登時表示不認識他，但嘲笑拜登另一兒子亨特吸毒。當拜登譴責特朗普被指曾形容陣亡士兵是「失敗者」，強調博·拜登曾在伊拉克服役，是愛國者，特朗普翻白眼並插嘴說：「我不認識博，但我認識亨特，他在參軍時因吸食可卡因被革走。」

華萊士在首50分鐘看到兩人持續「混戰」，他被迫要求雙方克制，稱希望他們少些打斷對方說話，尤其是特朗普。辯論結束後，各大傳媒均稱這是史上最混亂的總統辯論，CNN主持塔柏爾（Jake Tapper）以「一團亂」來形容。弗吉尼亞大學政治專家薩巴托（Larry Sabato）說：「自1960年以來，我觀看了每場總統辯論，從沒有比特朗普的表現更差的了……若特朗普在台上，你無法文明辯論。」《華盛頓郵報》表示，首場辯論無法帶給觀眾什麼啟發，《紐約時報》認為，特朗普沒告訴選民其第二個任期會做什麼，反而像是把他的Twitter帖文大聲在辯論場上讀出來。

CBS民調：拜登表現稍勝

據哥倫比亞廣播公司（CBS）即時民調，48%受訪者認為拜登在辯論中獲勝，41%認為是特朗普，10%認為是平手；超過八成人形容辯論氣氛負面，69%人對這場辯論感到「厭煩」。CNN民調則顯示，六成受訪者認為拜登表現較好，僅有28%認為特朗普較好。

（華盛頓郵報/紐約時報/Politico/BBC）

（2020美國大選）