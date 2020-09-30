火星「鹽湖」新發現 尋生命線索

天文學家2018年發表報告，稱在火星南極冰層下懷疑發現一個大型鹹水湖，最新發現是研究人員除了顯示該湖存在，還發現了另外3個湖，進一步令人相信火星存在地下湖。報告周一在《自然-天文學》期刊上發表。該報告共同作者之一、羅馬大學行星科學家佩蒂內利（Elena Pettinelli）說：「我們發現了相同的水體，但在主要水體附近還發現了另外3個水體……這是一個複雜的系統。」

地下水體形成複雜系統

研究人員利用歐洲太空總署（ESA）「火星快車」號（Mars Express）太空船上的MARSIS雷達儀作探測。MARSIS所發出的無線電波，會被火星表面和地下的物質層反彈，信號被反射回來的方式可顯示物質的種類——例如岩石、冰或水。研究小組分析超過100次的雷達觀測數據後發現，火星南極存在一些高反射率區域，估計有液態水被困在1.5公里深的火星冰層下。他們推測，火星地下的那個中央湖泊闊約20至30公里，並有3個小湖圍繞，每個小湖闊數公里，整個湖區面積約7.5萬平方公里。

不過，科學家相信火星的地下湖鹽分要很高，才能保持液態，這或令生命存在的機會減少。美國蒙大拿州立大學環境科學家普里斯庫（John Priscu）說，含鹽量約為海水5倍的湖泊還可以維持生命，但當接近海水含鹽量20倍時，生命就無法存在。美國太空總署（NASA）火星偵察軌道器（MRO）科學團隊成員、亞利桑那大學行星科學家霍爾特（Jack Holt）更說：「我認為沒有湖泊……即使在冰蓋下，也沒有足夠的熱量流來支撐這裏的鹽水。」

（自然期刊/衛報）