1994年海難 新紀錄片揭船身破洞 歐3國重查852死沉船事故

瑞典和愛沙尼亞合資企業Estline旗下渡輪「愛沙尼亞」號(MS Estonia),1994年9月28日載着803名乘客和186名船員,由愛沙尼亞首都塔林開往瑞典斯德哥爾摩期間,在風雨交加下於芬蘭于特島(Uto)附近沉沒。全船僅137人生還,852人身亡,大部分是瑞典和愛沙尼亞人。

攝製隊檢視殘骸 發現4米大洞

紀錄片Estonia: The Find That Changes Everything(《愛沙尼亞:改變一切的發現》)周一趁意外26周年播出,攝製隊利用遙控水底機械人檢視沉船殘骸,首次揭示船身右舷下方有一個長4米、闊1.2米的大洞。專家表示,相信只有外部巨大力量才會在船身造成那個洞,暫時剔除爆炸可能。

當局昔指風浪肇禍 遺屬質疑

瑞典、芬蘭和愛沙尼亞當年聯合展開調查,並於1997年發表結論,指肇事時現場有高達時速72公里的烈風,掀起4至6米高的巨浪,船頭擋板的鎖緊系統疑因海浪而故障,擋板脫離船身並扯脫了船頭跳板,導致海水湧入,淹浸載車層,船體隨即翻沉。

有關結論惹專家和死難者家屬質疑,但3國不願意重新調查,也以打撈船內大量遇難者遺骸的成本和後勤困難為由,反對打撈,並於1995年把于特島海域列為「海上墓園」,禁止潛水探索。

生還者與遺屬一直質疑調查馬虎,認為即使是船頭擋板打開,都不至於整艘船在1小時內沉沒。另外,生還者曾表示事發當晚聽到巨響,甚至有生還者指出,他聽到巨響後從船艙跑到頂層望海,目睹渡輪旁的水中有一個巨型白色物體。紀錄片中受訪專家表示,當年調查從未考慮過這些陳辭。

前調查員料撞潛艇 疑瑞典隱瞞

瑞典、芬蘭和愛沙尼亞3國周一聯合宣布重啟調查。當年海難的愛沙尼亞調查團主席、一直認為調查報告有矛盾的前任檢察官庫爾姆(Margus Kurm)昨說,從新照片判斷,大洞位於水線以下,而現場當時沒有其他船舶,因此「愛沙尼亞」號很可能是跟潛艇相撞,懷疑瑞典當局隱瞞。愛沙尼亞時任防長圖普(Enn Tupp)也認為意外由潛艇撞擊造成。瑞典時任防長比約克(Anders Bjork)稱,若發生撞擊,潛艇本身亦會嚴重損毁,難以隱瞞。

(綜合報道)