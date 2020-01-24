1994年海難 新紀錄片揭船身破洞 歐3國重查852死沉船事故

瑞典和愛沙尼亞合資企業Estline旗下渡輪「愛沙尼亞」號（MS Estonia），1994年9月28日載着803名乘客和186名船員，由愛沙尼亞首都塔林開往瑞典斯德哥爾摩期間，在風雨交加下於芬蘭于特島（Uto）附近沉沒。全船僅137人生還，852人身亡，大部分是瑞典和愛沙尼亞人。

攝製隊檢視殘骸 發現4米大洞

紀錄片Estonia: The Find That Changes Everything（《愛沙尼亞：改變一切的發現》）周一趁意外26周年播出，攝製隊利用遙控水底機械人檢視沉船殘骸，首次揭示船身右舷下方有一個長4米、闊1.2米的大洞。專家表示，相信只有外部巨大力量才會在船身造成那個洞，暫時剔除爆炸可能。

當局昔指風浪肇禍 遺屬質疑

瑞典、芬蘭和愛沙尼亞當年聯合展開調查，並於1997年發表結論，指肇事時現場有高達時速72公里的烈風，掀起4至6米高的巨浪，船頭擋板的鎖緊系統疑因海浪而故障，擋板脫離船身並扯脫了船頭跳板，導致海水湧入，淹浸載車層，船體隨即翻沉。

有關結論惹專家和死難者家屬質疑，但3國不願意重新調查，也以打撈船內大量遇難者遺骸的成本和後勤困難為由，反對打撈，並於1995年把于特島海域列為「海上墓園」，禁止潛水探索。

生還者與遺屬一直質疑調查馬虎，認為即使是船頭擋板打開，都不至於整艘船在1小時內沉沒。另外，生還者曾表示事發當晚聽到巨響，甚至有生還者指出，他聽到巨響後從船艙跑到頂層望海，目睹渡輪旁的水中有一個巨型白色物體。紀錄片中受訪專家表示，當年調查從未考慮過這些陳辭。

前調查員料撞潛艇 疑瑞典隱瞞

瑞典、芬蘭和愛沙尼亞3國周一聯合宣布重啟調查。當年海難的愛沙尼亞調查團主席、一直認為調查報告有矛盾的前任檢察官庫爾姆（Margus Kurm）昨說，從新照片判斷，大洞位於水線以下，而現場當時沒有其他船舶，因此「愛沙尼亞」號很可能是跟潛艇相撞，懷疑瑞典當局隱瞞。愛沙尼亞時任防長圖普（Enn Tupp）也認為意外由潛艇撞擊造成。瑞典時任防長比約克（Anders Bjork）稱，若發生撞擊，潛艇本身亦會嚴重損毁，難以隱瞞。

（綜合報道）