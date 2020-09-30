英贊助疫下進修助就業

約翰遜昨發表演說，宣布推行「一生技能保證」（lifetime skills guarantee）措施，表明政府無法保證所有工作職位不會被削，但可為民眾提供適當技能幫助就業，甚至創造新職位。他表示，政府正改造工作技能系統根基，讓所有人都有機會受訓和再培訓。相關課程的詳細資料下月公布。

未達高考程度者免費讀特定課程 貸款放寬

目前英國政府會為所有23歲或以上的人提供相當於高考程度的資歷培訓，但按照約翰遜政府的新措施，只要是沒有達到這學歷水平的成年人，都可於明年4月開始免費入讀英格蘭地區的相關課程，這些課程都會是僱主視為有實用價值的課程。高等教育貸款亦會增加彈性，容許學生可以攤長年期、甚至分階段攻讀課程，轉校時可以轉移學分，同時容許推出更多兼讀課程。另外，政府會向小企提供誘因聘請學徒或見習生，當局亦會撥出800萬鎊在部分地區成立建造業和工程業等的技能訓練營。有關開支將由總值25億鎊（約249億港元）的國家技能基金中撥出。

官方數字顯示，在2000年，英國有超過10萬人就讀高級證書和文憑課程，現在只有不足3.5萬人，就讀基礎學位課程者由8.1萬人減至現時的3萬人，換言之英國每10個成年人中只有1人擁有高級技術學歷，遠低於德國的20%和加拿大的34%。在野工黨指出，新計劃無助扭轉過去10年保守黨政府削教育資源造成的衝擊。

受疫情影響，政府預計全國失業率將會急升，由最新5月至7月的4.1%，升至未來幾年的9.7%至13.2%。

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）