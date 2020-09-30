世衛推廉價超快檢測 39元15分鐘出結果

美韓藥企製造 提供133國1.2億劑

世衛總幹事譚德塞表示，美國雅培及韓國SD Biosensor公司與比爾及梅琳達．蓋茨基金會達成協議，同意在6個月內生產1.2億份新款、方便攜帶且易用的快速測試劑。有關協議涵蓋133個國家，包括疫情嚴重的許多拉美國家和中低收入國家。這款抗原測試劑偵測存在於病毒外部的成分，可在最短15分鐘內得知結果，有別於現時不少檢測所需的數小時甚至數日。雅培及SD Biosensor均稱在最佳條件下準確率達97%，日常實際情况下其準確度介乎80%至90%。

目前檢測多採用聚合酶連鎖反應（PCＲ）技術，偵測病毒的核糖核酸（RNA）是否與新冠病毒脗合，需要使用專業的實驗室設備，這導致許多國家在檢測上陷入嚴重樽頸問題。

助中低收入國擴檢測規模

譚德塞表示，新款快速測試劑能擴大檢測，尤其是那些偏遠、沒有實驗室設施或沒有足夠訓練醫護人員的地區。他說，與PCＲ測試劑相比，新款試劑價格明顯較低，而且隨着產量增加，預計還會進一步降低價格，「這是對檢測能力的重要補充，在高傳染率的地區尤其重要」。

世衛全球基金（Global Fund）已承諾撥出5000萬美元（約3.9億港元），幫助各國購買新試劑，預計本周開始有首批訂單。雅培及SD Biosensor答允其生產試劑中兩成會提供給中低入國家。

衛生署未回應香港會否採用

本港衛生署昨接受本報查詢時，未有回應香港會否採用世衛提供的新測試劑。被問及香港在研發測試劑的進展如何，發言人透過電郵表示：「衛生署衛生防護中心公共衛生化驗服務處現時使用核酸測試以進行和處理新型冠狀病毒檢測，而所採用的新型冠狀病毒的測試試劑主要由處內的科學團隊研發。」

檢測與獲得結果之間的長時間差距，往往阻礙許多國家控疫。快速可靠的測試劑有助打破傳播鏈，被視為成功控疫策略的基石。目前大部分中低收入國家檢測比率較低，當北美及歐洲每10萬人每天分別檢測395及243人，非洲國家卻少於16人。不過若這些中低收入國家以富有國家的速度檢測，1.2億份試劑可能在兩周內用完。

另外，世衛牽頭的疫苗聯盟周二宣布，在2021年前會為窮國提供2億劑新冠病毒疫苗，每劑最高價格為3美元。

（金融時報/衛報/BBC/法新社）

（抗疫新階段）