聯國商南高加索危機 俄警告土耳其添亂

亞美尼亞周二指控阿塞拜疆的無人機擊中東部城鎮瓦爾代尼斯（Vardenis）一輛載客巴士，但沒有傷亡報告。納卡地區的自治政府則說，周日以來當地有87名戰鬥人員死亡、120人受傷，阿塞拜疆有近400人死亡。阿塞拜疆沒有披露戰鬥人員傷亡，唯稱有7名平民喪生。亞美尼亞周二稱，土耳其在納卡地區擊落了一架亞美尼亞戰機，機師身亡。

安理會周二召開緊急會議處理衝突危機。土耳其總統府新聞辦公室主任阿爾通在Twitter表示，「土耳其將全力協助阿塞拜疆收復被佔領土地，捍衛他們在國際法下的權益。」他呼籲安理會為解決問題奠下鞏固基礎。亞美尼亞稍早時指摘土耳其派僱傭兵，支援納卡的阿塞拜疆軍隊；安卡拉否認。俄國支持亞美尼亞，克宮發言人周二表示，希望所有國家，尤其是「諸如土耳其的伙伴國」，設法游說交戰各方停止衝突，警告說：「任何涉及軍事支援或軍事行動的言論，只會火上澆油。」

（BBC/彭博社）