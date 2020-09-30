佩洛西：總統欠外國錢債成「國安問題」

眾議院議長佩洛西接受MSNBC訪問，稱特朗普「似乎有超過4億美元債務」。「他擁有數億元債務，對誰呢？公眾有權知道，」她提問說﹕「欠誰的呢？不同國家？它們會有多大影響力？所以對於我，這是一樁國家安全問題。」她懷疑俄羅斯總統普京便是特朗普其一債主，以致在政治上、私底下、財政上等方面對特朗普發揮影響，特朗普政府這幾年遂推動利好俄羅斯的政策，例如想破壞美國對北約的承諾，對俄羅斯和敘利亞退讓過多、意圖指摘烏克蘭干預美國大選等。

她又批評特朗普有些年份繳付入息稅僅750美元（約5850港元），少過一般美國家庭「並不應該」：「這是對美國勞工家庭的蔑視，並不應該。還有對管治和尊重人民的道德、公正、道義的意識嗎？繳付你該繳付的，總統先生。」

占基利等一批荷李活名人紛紛在社交網上對特朗普避稅表示憤怒和要求追究他。民主黨總統候選人拜登的首席經濟顧問伯恩斯坦（Jared Bernstein）在Twitter表示，《紐約時報》的報道揭示了有需要簡化稅制，使某些人如特朗普繳納公平份額稅款。惟特朗普的擁躉維護指他合法避稅並沒問題。

（MSNBC/BBC）