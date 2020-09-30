特朗普拜登今電視辯論 6議題攻防 分析：對鄉郊低學歷選民投票意向影響較大

今次辯論將於俄亥俄州克里夫蘭市凱斯西儲大學舉行，由霍士新聞名嘴華萊士（Chris Wallace）主持，料涉及新冠病毒疫情、最高法院大法官繼任安排、反種主義及反警暴示威相關暴力事件、選舉舞弊質疑等議題。其中《紐約時報》周日（27日）披露特朗普過去近20年的稅務紀錄，顯示其多次以業務虧損為由免交聯邦入息稅，又以將大量個人開支列為業務開支等方式避稅，如無意外應為辯論焦點。

特朗普避稅醜聞 拜登再添「彈藥」

拜登團隊在《紐時》報道出街後隨即發表電子廣告，將中產專業人士如教師、消防員與護士等每年平均要繳交逾5000美元（約3.9萬港元）入息稅，與特朗普2016年競選總統期間至上任首年僅繳稅750美元（約5850港元）對比，質疑特朗普繳稅額是否合理。特朗普周一（28日）則在Twitter發文反駁，再斥《紐時》是「假新聞傳媒」，以「非法取得的資訊」挑起關於其稅務安排的指控及其他「胡鬧的東西」，做法一如2016年大選，又重申自己繳付數百萬美元計的稅款，但亦和其他國民同樣獲稅務優惠及減免。

選戰轉化成「對執政能力公投」

《華爾街日報》稱，特朗普及拜登的競選策略均為將選戰變成對對方執政能力的公投，其中特朗普料攻擊拜登身心狀態不適任總統。他此前多番質疑拜登要服藥以提升初選辯論表現。他亦可能大談最高法院大法官提名，以推翻墮胎合法化等可能性，拉攏保守派天主教徒及福音派選民。拜登則將全力攻擊特朗普處理新冠病毒疫情的不濟表現，並將之描述為特朗普欠領導能力的鐵證，同時將自己營造為冷靜自持、有力團結國家的領袖，而醫保亦被視為有力的爭票議題。

特朗普自忖有本錢少練習

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，特朗普拒絕為辯論正式練習，認為日常工作已足夠為辯論作準備，正式訓練時間少於兩小時，與早前在特拉華州寓所秘密練兵的拜登形成對比。有知情人士向《華盛頓郵報》透露，拜登及其幕僚預期特朗普會在辯論不斷作出不實陳述及連番負面攻擊，甚至對拜登及其家人展開人身攻擊，或影響拜登表現。2012年共和黨總統候選人羅姆尼的首席顧問馬登（Kevin Madden）指出，疫情與隨之而來的經濟衰退令特朗普陷劣勢，他比拜登更需要藉辯論扭轉局面。

拜登民望領先6.8個百分點

民調機構RealClearPolitics綜合最新民調，顯示拜登暫時49.7%支持度領先特朗普的42.9%，差距約6.8個百分點。雖然《華爾街日報》與全國廣播公司9月做的民調顯示，認為電視辯論對決定投票意向非常或相當重要的選民僅29%，較以往4屆大選為低，但對最年輕與最年長的選民、拉美裔、沒有大學學位及鄉郊地區選民而言，是決定最終投票意向的重要因素。1960年美國總統大選首次舉行電視辯論時，民望較低的候選人約翰甘迺迪便憑着在辯論中沉着表現壓倒氣急敗壞的尼克遜，最終在大選中逆轉勝出。

（華爾街日報/華盛頓郵報/BBC）