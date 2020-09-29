土耳其4000兵援阿塞拜疆 亞美尼亞斥添亂

第二天開戰 增21死200傷

兩國已就今次的衝突宣布軍事動員，阿塞拜疆總統周日更簽署法令宣布國家進入戰爭狀態，全國實施戒嚴。阿塞拜疆外長周一表示有6名平民死亡，19人受傷，其國防部發言人又稱，他們已佔領納卡地區一個村莊附近數個戰略重要高地，又指他們動用導彈、大炮空襲攻擊敵人的陣地，迫使敵軍投降。亞美尼亞國防部代表周一稱有200名亞美尼亞人受傷，至於納卡地區當局表示，除了周日16名軍人死亡之外，周一再有15名軍人死亡。

納卡地區是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口亦以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。

多國都發聲就衝突表達關注，西班牙外相拉亞呼籲雙方停火，中國和伊朗都呼籲雙方克制，聯合國秘書長古特雷斯亦呼籲衝突雙方恢復談判。

（中通社/路透社/法新社）