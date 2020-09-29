土耳其4000兵援阿塞拜疆 亞美尼亞斥添亂

【明報專訊】南高加索國家阿塞拜疆與亞美尼亞周日在兩國有主權爭議的納戈爾諾—卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh，下稱納卡地區）爆發近年最嚴重軍事衝突，最少16名軍人和兩名平民死亡，另有逾百人受傷。到周一（28日）戰事持續，再有最少21人死亡，逾200人受傷。多國就衝突發聲明呼籲雙方克制，土耳其則派出約4000名士兵協助阿塞拜疆。亞美尼亞國會昨譴責，土耳其涉及這場危機恐導致地區不穩。
第二天開戰 增21死200傷
兩國已就今次的衝突宣布軍事動員，阿塞拜疆總統周日更簽署法令宣布國家進入戰爭狀態，全國實施戒嚴。阿塞拜疆外長周一表示有6名平民死亡，19人受傷，其國防部發言人又稱，他們已佔領納卡地區一個村莊附近數個戰略重要高地，又指他們動用導彈、大炮空襲攻擊敵人的陣地，迫使敵軍投降。亞美尼亞國防部代表周一稱有200名亞美尼亞人受傷，至於納卡地區當局表示，除了周日16名軍人死亡之外，周一再有15名軍人死亡。
納卡地區是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口亦以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。
多國都發聲就衝突表達關注，西班牙外相拉亞呼籲雙方停火，中國和伊朗都呼籲雙方克制，聯合國秘書長古特雷斯亦呼籲衝突雙方恢復談判。