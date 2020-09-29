環保無碳發電新寵 沙特「藍氨」付運日本

沙特國家石油公司「沙特阿美」（Saudi Aramco）周日（27日）宣布，向日本輸出第一批40噸「藍氨」。這種能源的成分是一個氮原子與三個氫原子，用以作為火力發電廠的燃料，不會釋出碳，有望作為全球穩定可靠兼可持續的能源。

日盼最後百分百燒藍氨

日本致力成為全球在氫使用方面的領袖國。按《巴黎協定》，日本承諾按2013年的溫室氣體排放水平，於2030年前減排26％。參與試驗藍氨發電項目的日本能源經濟研究所（IEEJ）理事長豐田正和周日說：「藍氨是日本達至維持環境與經濟平衡的零碳排放大計的關鍵。日本約一成能源，可用3000萬噸藍氨產生。我們可以由現存發電站並用燃燒藍氨開始，最後過渡至百分百單是燒藍氨。」

氨適用於海陸空運輸工具、發電機等燃料，能取諸空氣和水，在零下33℃呈液態，同時沒有液態氫易燃問題，便於長時間存儲和運輸，被視為化石燃料替代品。像日本這種人口密集、多山而可再生能源有限的國家來說，用藍氨發電比直接用化石燃料發電要環保和有效益得多。

生產過程封存回收二氧化碳

全球每年大約生產1.75億噸氨，主要用於合成肥料。自從1903年發明了「哈伯法」（Haber process），才得以在高溫高壓和催化劑之下大規模生產氨。不過工序運用氫化合物為燃料，會釋出大量二氧化碳，有人稱之為「黑氨」。「藍氨」能藉着原有辦法製作，但要配合捕捉和儲存生產過程中衍生的二氧化碳，技術和成本要求較高。倘棄用氫化合物而採用再生能源製作，通過電解槽從水中分離出氫，用空氣分離裝置分出氮，不會產生溫室氣體，就成了「綠氨」（圖）。

沙特阿美這次就捕捉了在生產過程中衍生的二氧化碳，並將其中30噸會用於生產甲醇，餘下20噸用來注入石油蘊藏，提高石油流動速度以增加採油效率。

沙特是全球第一大石油出口國，近年面對全球追求潔淨能源的壓力。與此同時，王儲穆罕默德擬使沙特經濟多樣化，減少對石油收入的依賴，將國家重新定位為「綠氫生產和綠色燃料的全球領導者」。今年7月，該國宣布斥50億美元建造首間綠氨工廠，預定2025年投產。

（彭博社/標普全球/Argus Media）