新冠疫情死亡人數破百萬 學者恐「大大低估」

「4月13日至19日」最致命一周

據法新社根據官方來源所做的統計，截至香港時間昨早6時半，全球累計33,018,877人感染新冠病毒，當中1,000,009人死亡。美國超過20萬人染疫亡，是全球死亡個案最多國家，其次為巴西、印度、墨西哥和英國。以地區計，拉美和加勒比海地區是重災區，合計超過34.1萬人死亡。

回看8個月的疫情發展，2月起各國個案增加，到3月11日世界衛生組織宣布疫情大流行時，全球30個國家及地區錄得4500人死亡，當時三分之二個案仍在中國。但到4月中，歐洲和美國死亡人數急升，在第二周達到高峰，分別每天有逾4000和2700人死亡。以全球來看，「最致命」的一周為4月13日至19日，每天錄得超過7460宗死亡，當時全球總死亡人數近17萬，較3月底時增加一倍。自6月初以來，每天平均死亡人數仍徘徊約5000。歐洲現正面對第二波疫情，上周新確增確診及死亡個案較之前一周分別增加約20%及28%。

部分國家不計染疫慢性病死者

澳洲墨爾本大學全球疾病負擔小組主任洛佩斯（Alan Lopez）表示，全球實際死亡人數可能已近180萬，「100萬人病殁聽起來令人震驚，但可能還是被大大低估」。

彭博社指出，即使在擁有完善衛生系統的國家，死亡人數也很難準確估計。7月一項研究發現，今年3月至5月美國上萬宗新冠病毒死亡個案並未計入官方統計，打擊追蹤和抗疫工作。至於疫情直逼美國的印度，迄今已超過600萬宗確診，但僅錄得約9萬多人死亡，相信跟其欠缺可靠的統計登記系統來實時追蹤死亡人數有關。

部分國家對死於新冠病毒的不同定義也影響官方死亡數字，由於心臟病、糖尿病、癌症和其他慢性疾病患者，有更大風險死於新冠病毒，但例如俄羅斯等政府，會將部分患者的死因歸因於已有疾病，令人質疑官方數據是否準確。據世衛指引，建議各國若有患者出現新冠病毒症狀，不管是否已確診，一旦死亡也計入死於新冠肺炎，除非有其他明顯原因顯示與新冠病毒無關。

（彭博社/法新社）

（抗疫新階段）