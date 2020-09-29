擁躉難動搖 選情衝擊未必如預期

海外收入跟職務有否牴觸惹關注

昨日在親特朗普的霍士新聞相關報道下，有網民留言稱欣賞特朗普無收總統薪俸，有人以恐涉保安問題等為特朗普沒有公開稅務狀况辯解。但名為TravisH266的網民留言說：「無論報稅表的內容是什麼，其擁躉始終都會支持他，但他不願公開，會令一些溫和選民不舒服。」

特朗普並非首次被揭露稅務問題。2016年大選辯論時，他就被民主黨候選人希拉里質疑他不公開報稅表是因並無納稅，他即反駁說：「那是我精明。」其競選陣營當時已標榜特朗普是「熟練商人」，比史上任何總統競選者都了解稅務條例。他的支持者亦對他「合法慳錢」之道頗為受落。

《衛報》認為，《紐時》今次報道帶出比避稅更大的問題，那就是特朗普的海外收入跟其總統職務是否存有牴觸，以及他是否把個人利益置於美國國家利益之先。《紐時》報道指出，特朗普執政頭兩年間因海外業務賺了7300萬美元，當中包括菲律賓的300萬美元、印度的230萬美元、土耳其的100萬美元。2017年，他向印度納稅14.54萬美元、在菲律賓繳納了15.68萬美元，但在美國只有750美元。與此同時，他不時稱許菲律賓、印度、土耳其的領袖。這兩者的關係惹人懷疑。

（衛報/霍士新聞/BBC）