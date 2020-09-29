《紐時》揭稅務「黑材料」 特朗普：假新聞 報稱業務虧損負債多 11年沒交入息稅

就任總統首年交750美元稅

自特朗普競選上屆總統以來，外界一直要求他應如其他參選人般公開稅務資料，他多次允諾，但至今未兌現，是美國近代唯一沒有公開稅務紀錄的總統。他為了不讓稅務資料曝光，更不惜開打司法戰，引發外界諸多揣測。《紐時》稱今次涉及2000至2017年的資料，是有關特朗普稅務的最詳細公開紀錄。總編輯巴奎特（Dean Baquet）表示，今次報道只是開始，未來幾周會繼續爆料，但不會公開原材料，以免合法取得有關資料的爆料者身分曝光。

資料顯示，特朗普2000年代中受旗下主持的真人騷節目《飛黃騰達》帶挈收入大增，之後四出收購物業。到2015年，相關節目帶來的收入大減，同時特朗普報稱業務虧損急增，特別是旗下高球場自2000年以來損失超過3.15億美元，2016年在華盛頓成立的酒店亦報稱損失超過5500萬美元。《紐時》取得的18年稅務紀錄顯示，由於虧損嚴重，特朗普有11年沒有交入息稅。特朗普在2016年大選那年和上任首年，只繳交了750美元（約5850港元）聯邦入息稅。相比之下，資產和業務遠少於特朗普的兩位前總統奧巴馬和小布殊，在位期間每年繳稅最少10萬美元。

伊萬卡領75萬美元「顧問費」 涉助家族減稅

《紐時》指出，特朗普常自詡為成功商人，但其實向稅務局報稱連年蝕錢，並想方設法避稅，就連私人飛機開支、錄製《飛黃騰達》期間所花的7萬美元理髮費，以及給長女伊萬卡專用髮型和化妝師的10萬美元個人支出等，都當作商務開支來申請扣稅。此外，伊萬卡之前在特朗普集團旗下工作時領取最少近75萬美元「顧問費」，亦涉嫌是助家族減稅。

報道稱，特朗普自從成為總統候選人後，不少說客、政客和外國官員都入住其酒店或當上其高爾夫球俱樂部成員，令他從中得益。其中特朗普最著名的高球俱樂部佛州海湖莊園，自2015年他宣布競選以來，增加的會員令他每年收入額外增加500萬美元。報道稱，特朗普2015年宣布參選，可能正是希望藉參選增加知名度，扭轉個人財務困難的奇招。

2017年向印度菲律賓所繳稅款 高於美國

報道亦提及特朗普任內頭兩年從海外賺進7300萬美元，包括蘇格蘭和愛爾蘭的高球場，他2017年向印度繳納14.5萬美元稅款，在菲律賓繳了15.7萬美元，兩者都遠高於在美國所繳的稅款。

不過，報道亦提到兩件事可能打擊特朗普的財務狀况。他報稱業務虧損，自2010年起取得7290萬美元退稅。稅務局2011年開始重新審視其退稅，雙方拉鋸近10年。若當局審計後要特朗普交回退稅，他將要連本帶利交還超過1億美元。此外，未來4年高達4.21億美元的債務將陸續到期，當中大部分都是以他私人名義作擔保。

特朗普周日稱這「完全是假新聞」，強調自己「付了很多錢，也繳了很多的州入息稅」，又聲言自己的稅務資料「將全部攤在陽光下」，但未提出時間表。特朗普集團律師加滕（Alan Garten）說：「（報道內容）就算不是全部失實，也大多不準確。」他說，特朗普「已繳付數千萬美元的個人入息稅給聯邦政府，包括他在2015年宣布參選時所繳交的數百萬美元個人入息稅」。

（紐約時報/衛報/華盛頓郵報）