特朗普提名大法官 放眼10‧12參院聽證

巴雷特讚金斯伯格粉碎玻璃天花

特朗普盛讚巴雷特是法律界中「絕頂聰明，天賦過人」的人物之一，可勝任大法官一職。巴雷特在提名演說中強調自己「熱愛美國、熱愛美國憲法」，對獲特朗普信任深感榮幸。她亦讚揚金斯伯格是才智超群、地位崇高的女性，亦是法律界的先驅，不單打破女性上流的「玻璃天花」，而是將之徹底粉碎。

48歲的巴雷特是虔誠天主教徒，與丈夫育有7名子女，其中兩人領養自海地，最小的一名親生子有唐氏綜合症。巴雷特反對婦女墮胎權，亦支持國民擁槍自衛的權利，今次提名被視為特朗普鞏固保守派選民支持的一着，亦為總統大選出現爭議、須由最高法院定奪的情况作盤算。參議院料在下月12日展開提名聽證會，最快在下月底表決，是1956年以來美國首次在選舉年填補最高法院大法官出缺。如提名獲通過，巴雷特將成美國史上第5名女性出任最高法院大法官，並將保守派在最高法院的優勢擴大至6對3，並預料可在未來數十年間維持保守派於司法體系的影響力。

民主黨難阻確認提名 尋他法抗衡

參議院多數黨領袖麥康奈爾發表聲明，聲言將快推動通過大法官提名的程序。民主黨總統候選人拜登則重申，新任大法官應在美國人民選出下屆總統與國會之下再作決定。

雖然共和黨以53席優勢控制參議院，僅佔47席的民主黨難阻提命獲確認，但有分析認為，民主黨人未來可能尋求以其他方式抗衡保守派影響力，例如要求新任大法官避免涉足影響選舉結果的訴訟，亦可能推動選舉制度改革，保障少數族裔投票權利，或是增加最高法院大法院的人數至11人等，但相信必須在民主黨重新控制國會兩院兼拜登當選下才有望實行。

分析：製造焦慮 轉移抗疫不力視線

美國有線新聞網絡（CNN）分析指出，特朗普近日不斷掀起公眾對選舉的焦慮，包括拒絕承諾在大選後和平移交權力，在無證據下多番聲稱郵寄投票有問題，質疑選舉可能涉及舞弊，又無視衛生部門專家警告，聲言大選前將有新冠病毒疫苗面世，今次他在極短時間內提名新任最高法院大法官是又一製造混亂的例子，令公眾無暇關注其抗疫政策失誤，而聚焦保守勢力未來有望擴張的前景，令選情再添不確定因素。

（路透社/衛報/CNN）