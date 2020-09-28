「瑞士版脫歐」公投遭否決

促中止與歐盟人口自由流動協議

瑞士並非歐盟成員國，但以歐洲自由貿易聯盟（EFTA）成員身分，在交通運輸、環境、科研及教育等領域方面一直與歐盟緊密合作。1999年，瑞士與歐盟簽署一系列雙邊條約，包括人員自由流通協議，開放邊界，允許瑞士與歐盟的公民可以自由流動、工作及購置房產等，也因此打開了瑞士勞動市場的大門，不少歐盟公民到瑞士工作。

瑞士現時人口逾820萬人，約有140萬歐盟公民在瑞士居住，當中約33萬名勞工來自歐盟國家，不少外來勞工在新型冠狀病毒疫症期間，在瑞士擔任醫療保健的工作。

反移民極右「瑞士人民黨」發動公投

這項公投是由反移民極右政黨兼國會第一大黨瑞士人民黨發動，是2014年公投的延續。瑞士人民黨曾於2014年發起反對大規模移民的公投，當時以50.33%對49.67%的些微差距通過公投案，最終瑞士政府與歐盟談判，找出妥協方案，規定在某些失業率高的行業，瑞士僱主必須優先考慮聘用在瑞士的永久居民。不過，瑞士人民黨質疑做法太弱，根本沒有意義，因此決定舉行新公投，提出廢除整項人口自由流動協議。

選前民調顯示，逾六成受訪民眾反對中止協議。投票結果一如所料，點票結果顯示，反對票數多達61.7%。支持者認為，中止協議可讓瑞士更有效地控制邊界，控制移民的人數。反對人士則憂慮，此舉會令國家經濟陷入衰退，剝奪更多瑞士公民前往歐洲其他國家生活和工作的自由。在疫情衝擊下，民眾普遍不希望增加經濟不確定性。

高舉反移民旗幟的瑞士人民黨認為中止協議利多於弊。人民黨議員尼德格爾（Yves Nidegger）批評外來勞工搶去瑞士人的飯碗，他希望優先保障本地勞工的就業機會，指中止協議不會影響國家經濟。

人民黨成員埃斯基（Thomas Aeschi）表示，不擔心這樣會衝擊瑞士和歐盟之間的貿易關係，又指瑞士將有權選擇「高質素的移民」，房價與租金也會下跌。

司法部：中止恐惹比英脫歐更差情况

歐盟目前是瑞士最大貿易伙伴，單是瑞士與德國的貿易已超過其與中國和美國的貿易總和。瑞士司法部長蘇特（Karin Keller-Sutter）形容，中止協議或帶來比英國脫歐更差的情况。歐盟亦警告瑞士，退出自由流動協議意味瑞士將會失去有利可圖的貿易安排。

（BBC/獨立報/半島電視台）