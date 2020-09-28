主權爭議 牽動俄國土耳其利益

納卡一戰後歸阿塞拜疆 居民多亞美尼亞人

1980年代末期，隨着蘇聯對南高加索地區控制力減退，民族矛盾再次爆發。納卡1988年要求併入亞美尼亞，導致亞美尼亞及阿塞拜疆之間爆發衝突。1991年納卡地區舉行公投，結果99.89％的民眾支持獨立，宣稱脫離阿塞拜疆，成立「納卡共和國」，惟公投不獲阿塞拜疆承認，國際社會普遍承認納卡是阿塞拜疆一部分。雖然亞美尼亞和阿塞拜疆在1994年簽下停火協議，但一直處於敵對狀態。近年最激烈的一次衝突是2016年4月，造成數百名士兵死亡，雙方互相指摘對方挑起戰火。

2016年兩國衝突數百兵亡

隨着阿塞拜疆與亞美尼亞周日在納卡地區爆發新一輪衝突，局勢激化，土耳其和俄羅斯在背後的角色亦引發外界關注。今年7月，亞美尼亞和阿塞拜疆已在邊境發生嚴重武裝衝突，造成數十名士兵死傷。自衝突爆發以來，阿塞拜疆指控俄羅斯向亞美尼亞提供武器。俄羅斯一直把亞美尼亞視作南高加索地區的重要戰略伙伴，俄國在亞美尼亞設有軍事基地，為其提供武器。另一邊廂，阿塞拜疆和土耳其展開了為期兩周的大規模聯合軍事演習，加劇緊張局勢。位於土耳其的非營利研究所「TRT世界研究中心」助理研究員加法里（Turan Gafarli）指出，土耳其與阿塞拜疆建立的軍事和政治關係或進一步將亞美尼亞推向俄羅斯。（BBC/Ahval）