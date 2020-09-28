亞美尼亞阿塞拜疆交火 逾百死傷 亞國戒嚴軍事動員 總理指摘「向人民宣戰」

俄羅斯歐盟籲停火談判

納戈爾諾—卡拉巴赫（下稱納卡地區）是國際公認的阿塞拜疆屬地，可是該區人口卻以亞美尼亞人居多，納卡及周邊多年來受亞美尼亞實際控制。近一星期，阿塞拜疆指摘亞美尼亞在納卡地區集結重兵有作戰之迹，令局勢變得緊張。

阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）昨發表全國電視講話，指控亞美尼亞在納卡地區發動「蓄意及針對性」攻擊，轟炸導致軍民傷亡；他重申阿塞拜疆會守護國土，納卡地區是屬於該國的。該國國防部聲稱前線先遭受亞美尼亞炮擊，於是動用坦克、炮彈、戰鬥機、無人機等，還擊亞美尼亞據點，保護人民安全。

納卡地區部隊稱16軍人死

兩國官員對爭端各執一辭，亞美尼亞國防部指阿塞拜疆於當地時間周日早上8時10分，對納卡地區首府等地的聚居點發動空襲和炮彈攻擊，導致最少一名女子和一名孩童死亡。其軍隊反擊，擊落了兩架阿塞拜疆的軍用直升機、3部坦克和14架無人機。總理帕什尼揚（Nikol Pashinyan）指控這是阿塞拜疆「預先策劃的侵略」，頒布戒嚴令及下令全民總動員「準備捍衛神聖國土」。納卡地區的官員也宣布了戒嚴和徵召18歲或以上男子服役。納卡當地「國防部」昨稱，有16名軍人死亡、逾百人受傷。

以穆斯林為主的阿塞拜疆，與傾向信奉基督教的亞美尼亞，均隨蘇聯瓦解而於1991年立國，但這些年來一直存在納卡地區領土糾紛。2016年4月兩國一場5日戰爭，釀110人身亡。今年7月，兩國接壤的邊境便曾爆發嚴重衝突，導致雙方合共至少17名士兵遇害。之後局面持續緊張。美國駐上述兩國的大使館上周四發出了安全警告。

支持亞美尼亞的俄羅斯周日呼籲即時停火重啟談判。歐洲理事會主席米歇爾敦促立場無預設條件下恢復談判，稱是邁步向前唯一方法。土耳其總統發言人在Twitter譴責亞美尼亞攻擊平民聚居地違停火協定。土耳其國防部長阿卡爾聲明：「我們將竭盡全力支持阿塞拜疆兄弟，捍衛其領土完整。」

（法新社/BBC/半島電視台/彭博社）