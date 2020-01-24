月球輻射超地球200倍 「太空人最多留兩個月」

兩國科學家上周五（25日）在美國《科學進展》期刊（Science Advances）上發表研究結論，基於中國登月器「嫦娥4」號去年從月球上收集的輻射數據得出。德國基爾大學的威默爾-施韋因格魯伯（Robert Wimmer-Schweingruber）表示，太空人在月球上接收的輻射水平為每日1369微希（microsievert），比人們在地球上受到的輻射多200倍，換言之，如果連來回月球合共兩星期行程，太空人逗留在月球的極限是約2個月，除非在月球上興建防輻射建築。

美望2024派人登月建基地

美國太空總署（NASA）上周表示，根據新的阿提米絲計劃（Artemis program），兩名登陸月球的太空人將在月球表面停留約一周，建立大本營後，探險活動更會持續一到兩個月。NASA希望在2024年底之前將太空人送上月球。

（法新社/CNN）