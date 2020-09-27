研究：美不足一成人擁抗體 專家：遠未達群體免疫

稱疫苗未推出前 仍需保護高風險者

該研究統計了46個州1300間診所逾28500名接受血液透析的病人。綜觀患者的種族、社群、年齡、收入、地域等，得出以非裔與拉美裔人士，年紀較大，或是低收入者、生活環境較為擠迫、生活於美國東北部的人，較易擁有新型冠狀病毒抗體。不過整體來說，有抗體的只佔9.3％。報告作者、史丹福大學醫學教授帕桑尼特（Julie Parsonnet）說：「這項研究清楚證明，美國的感染新型冠狀病毒比率雖然高，擁有抗體的人數依然少，我們未達至群體免疫。直至有效疫苗推出，我們尚需要確保較弱人士得到保護。」

世衛：全球達200萬新冠死者非不可能

作為第三方的哈佛陳曾熙公共衛生學院傳染病學副教授哈內奇（William Hanage）指出，整項研究沒有考慮到抗體會隨時間而消失的問題。研究人員也承認這項研究存在局限，例如要接受血液透析者本身因為要常到醫療機構，感染風險會較高，他們亦較容易病重；但他們同時較年長，或會較有保護意識，這又會令染病風險降低，導致研究準確性受影響。

另一方面，世界衛生組織公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，在有效疫苗廣泛應用之前，全球死於新型冠狀病毒人數達200萬，即為目前的兩倍，「並非不可能」。

（金融時報/華爾街日報）

（抗疫新階段）