印度強推農業改革 農民堵路示威 莫迪稱加強自主 反對者憂遭大企業魚肉

國會上周日（20日）在反對派大力抗議下通過3項法案，放寬農產品買賣、定價、莊稼儲備規管，農民能毋須通過中介經紀傾銷，直接接觸買家，例如連鎖超市、大型農產品企業，甚至網上直銷。另外，農民現在囤積農產品不再犯法。莫迪稱改革法案是印度農業的分水嶺，可以加強農民的自主權，也有助鼓勵農業投資和現代化。不過，農戶缺乏價格行情資訊，農戶擔心此法落實後他們將被大企業魚肉，在野國大黨領袖拉胡爾．甘地斥政府使農民「淪為資本家的奴隸」。反對黨稱新法是「追殺令」，並批評執政黨利用疫情，削減國會辯論時間為新法「開快車」。新法現只待莫迪簽署就正式實施。

三大糧倉莫迪家鄉過百農民聯會號召示威

印度各地包括旁遮普邦、哈里亞納邦、北方邦三大「糧倉」、莫迪家鄉古吉拉特邦，成千上萬農民上周五（25日）響應過百個農民聯會號召，開着收割機、貨車等農用車輛湧上街頭，遊行及堵塞主要幹道和鐵道，抗議農業改革不顧他們死活。有農民說：「當初，農民會受這些提供較佳價格的私人買手所吸引。但過一陣子政府控制的批發市場不再運作，幾年後，這些買手就會剝削農民。」

政府一向補貼農產品價格

印度七成農村家庭主要依靠農業為生，農民問題向是印度重要議題之一。該國農民通常沒有自家土地，耕作面積細，產量不高，普遍入不敷支，債台高築；近年氣候變化導致農作物失收，數以千計農民因負債纍纍而自殺。現時農民的莊稼主要拿到由政府控制的批發市場傾銷。那些批發市場一般由大地主組織的委員會運作，農民要通過委員會的中介負責存倉、運輸和洽商。批發買入價格因有補貼而獲保證，農民可免受價格波動，但會受中介欺負。此外，向來政府的米麥採購量都不高，削弱農民實際收入；如2018年至2019年度，西孟加拉邦的大米產量達1282萬噸，政府僅採購了15.44％；比哈爾邦同期產麥1824萬噸，政府只買入了0.1％。

農業政策專家夏爾馬（Devendra Sharma）指出，參照世界普遍情况，改革措施等同「送羊入虎口」，使農民受市場巨擘擺布。經濟學家拉納德（Ajit Ranade）認為，讓農民在批發市場外銷售是好事，但可能仍需要政府保證提供底價的批發市場。政府已表明，會繼續用「保證價格」收購米、麥等主糧。

（英國廣播公司/法新社/半島電視台）